Nothing Phone (3a) Lite 放片露出新透明機身設計，10月29日發佈

文章來源：Qooah.com

科技品牌 Nothing 官方通過 X 平台正式官宣，旗下首款入門級智能手機 Nothing Phone (3a) Lite 將於香港時間 10 月 29 日 21 點（對應國際標準時間 13:00 GMT）舉辦發佈活動。目前，有意向瞭解發佈會動態的用戶，可通過訪問品牌官網 nothing.tech 完成註冊，以便及時接收關於新品發佈的相關通知。

從官方釋放的資料來看，Nothing Phone (3a) Lite 最顯著的亮點在於延續了品牌標誌性設計語言。作為品牌首款入門機型，該機不僅採用了辨識度極高的透明機身，從預熱影片中還能清晰看到，其擁有品牌標誌性的白色配色，機身底部配備 LED 呼吸燈組件，結合行業慣例推測，該燈組大概率搭載 Nothing 經典的 Glyph Matrix 光效系統，可在來電、充電等場景呈現獨特燈光效果，兼顧實用性與設計感。

Nothing Phone (3a) Lite 將搭載聯發科天璣 7300，硬件組合為 8GB RAM + 128GB ROM 空間，能滿足日常基礎使用需求；配色上提供黑、白兩種經典選項，適配不同用戶審美偏好。定價策略貼合入門級定位，其中法國市場售價為 249.99 歐元，歐洲其他地區則稍低，價格為 239.99 歐元。

Nothing Phone (3a) Lite 的推出將進一步完善 Nothing Phone (3) 系列的產品佈局。

該系列中定位中高階的 Nothing Phone (3a) ，配備 6.77 吋 FHD + 解像度、120Hz 刷新率的 AMOLED 屏幕，搭載高通 Snapdragon 7s Gen3 處理器，最高提供 12GB RAM + 256GB ROM 空間版本，內置 5000mAh 大容量電池並支援 50W 快充，系統層面運行基於 Android 15 開發的 Nothing OS。兩款機型通過差異化的規格與定價，將分別覆蓋入門級與中高階消費市場，為用戶提供更豐富的選擇。