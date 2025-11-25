Nothing Phone (3a) Lite 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠

發展局局長甯漢豪在網誌撰文表示，未來數年，建築信息模擬技術(BIM)將是推動工程數碼化及管理建築生命周期的核心支柱。當局將聚焦兩大發展方向，包括推動BIM軟件多元化及積極構建國際openBIM(開放式建築信息模擬)標準的協作平台，以及持續支持技術創新及擴大應用層面，如結合AI等。 推動軟件多元化方面，甯漢豪表示，發展局會搜羅更多元化的BIM軟件予不同工務部門試用，務求於工程不同階段、類型及規模，均能發揮軟件優勢，同時積極構建國際openBIM標準的協作平台。另外，當局會持續支持技術創新及擴大應用層面，結合AI、機械人、組裝合成建築法(MiC)及機電裝備合成法(MiMEP)等尖端科技，提升項目設計、施工與管理的精準度，並透過政策推動加強與業界協作。 她又以啟德體育園主場館為例子，指該項目匯聚了來自8個地區、超過140間公司參與設計及施工。工程團隊運用不同專業軟件進行設計、施工與生產，在共通的openBIM平台上整合不同的BIM技術，大幅提升設計階段的效率，更令設計與審批流程節省了80%時間。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前