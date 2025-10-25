Nothing Phone 3a Lite 現身 Geekbench，規格及歐洲售價與發售日期曝光

Nothing Phone (3a) 系列包括兩款智能手機——Nothing Phone (3a) 和 Nothing Phone (3a) Pro。上週有消息指出，這兩款手機將在 2025 年底推出第三款型號 Nothing Phone (3a) Lite，而現在一個法國網站報導該 Lite 型號將於 11 月 4 日在歐洲上市。

型號 發佈日期 價格 Nothing Phone (3a) 待定 $299 / 約 HK$ 2,320 Nothing Phone (3a) Pro 待定 $399 / 約 HK$ 3,113 Nothing Phone (3a) Lite 2025 年 11 月 4 日 待定

目前，關於 Nothing Phone (3a) Lite 的具體規格及價格尚未公布，但此次新系列的推出顯示出 Nothing 在智能手機市場上的持續擴張。

