尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Nothing Phone 3a Lite 發佈日期確定
Nothing 將於 10 月 29 日（星期三）下午 1 時（GMT）發佈其最新智能手機 Phone (3a) Lite。顧名思義，這款手機將會是中階型號 Nothing Phone (3a) 的更實惠版本。Nothing 在社交媒體上確認，Phone (3a) Lite 將是品牌首款入門級智能手機，並將採用 Nothing 獨特的透明設計。短片預告中顯示了一個閃爍的 LED 燈，這可能是 Glyph Matrix 界面的一部分。
根據之前的消息，Phone (3a) Lite 將在全球範圍內發佈，包括印度。該設備在 Geekbench 列表中出現過，搭載 Dimensity 7300 芯片組和 8GB RAM。發佈時將提供黑色和白色兩種顏色，預計 8GB/128GB 基本版本的售價在 €230 至 €250 之間（約 HK$ 1,794 至 HK$ 1,950）。
型號
處理器
RAM
顏色
價格（歐元）
價格（港元）
Phone (3a) Lite
Dimensity 7300
8GB
黑色、白色
€230 - €250
約 HK$ 1,794 - HK$ 1,950
隨著發佈日的臨近，市場對這款新機型的期待亦愈發高漲。
推薦閱讀
其他人也在看
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 19 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 3 小時前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 7 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 2 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 6 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 10 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 9 小時前
特朗普：不會以副總統身份競逐2028年美國大選
美國總統特朗普表示，不會以副總統身份競逐2028年美國大選，認為共和黨在2028年將擁有一批頗具潛力的候選人，包括國務卿魯比奧及副總統萬斯。 根據美國憲法，美國總統最長任期為八年，但特朗普一直未有完全排除尋求第三屆總統任期的可能。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？
近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。Yahoo 地產 ・ 1 天前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
阿摩廉首度3連勝：表現比去季好得多
【Now Sports】曼聯在周六聯賽打敗白禮頓，取得阿摩廉領軍以來首度3連勝，他直言球隊的表現比去季好得多。「球員更具信心。我認為己隊本季最出色的比賽，是對阿仙奴，不過隨著信心增加，士氣不同，有時在比賽某些時刻得到一點運氣幫助，有助贏波。那是我現在的感覺，我們踢球變得更隨心所欲。」阿摩廉在曼聯周六英超以4:2擊敗白禮頓，升上聯賽榜第4位後說。這是曼聯自去年2月以來，首次在聯賽3連勝，當時領軍者是坦夏。阿摩廉續說：「我從未因為所做的或贏不了比賽而羞愧。我感到（班主）拉傑夫一直信任。我們正從低潮中改善，以不同形式應對。你可感覺得到，球隊的表現比去季好得多。」前鋒古亞取得成「魔」以來的首個入球，他為此感到欣喜：「很難去說甚麼，我跟安保姆及錫斯高開玩笑，我告訴他們，我需要那（入球）感覺。」now.com 體育 ・ 1 天前