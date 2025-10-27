Nothing Phone 3a Lite 發佈日期確定

Nothing 將於 10 月 29 日（星期三）下午 1 時（GMT）發佈其最新智能手機 Phone (3a) Lite。顧名思義，這款手機將會是中階型號 Nothing Phone (3a) 的更實惠版本。Nothing 在社交媒體上確認，Phone (3a) Lite 將是品牌首款入門級智能手機，並將採用 Nothing 獨特的透明設計。短片預告中顯示了一個閃爍的 LED 燈，這可能是 Glyph Matrix 界面的一部分。

根據之前的消息，Phone (3a) Lite 將在全球範圍內發佈，包括印度。該設備在 Geekbench 列表中出現過，搭載 Dimensity 7300 芯片組和 8GB RAM。發佈時將提供黑色和白色兩種顏色，預計 8GB/128GB 基本版本的售價在 €230 至 €250 之間（約 HK$ 1,794 至 HK$ 1,950）。

型號 處理器 RAM 顏色 價格（歐元） 價格（港元） Phone (3a) Lite Dimensity 7300 8GB 黑色、白色 €230 - €250 約 HK$ 1,794 - HK$ 1,950

隨著發佈日的臨近，市場對這款新機型的期待亦愈發高漲。

