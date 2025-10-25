Nothing Phone (3a) Lite 規格跑分全露，性能不是問題，外觀最重要

文章來源：Qooah.com

有用戶在 Geekbench 跑分平台上發現了一款 Nothing 新機，據爆料人稱其為 Nothing Phone (3a) Lite。該裝置在跑分數據中顯示搭載了聯發科天璣 7300 處理器，而非高通Snapdragon 6s Gen 4 處理器。

Nothing Phone (3a) Lite 預計將於 2025 年 11 月 4 日在歐洲市場正式推出，目前尚不清楚其它地區是否會提前上市。其在法國的定價可能為 249.99 歐元，而在其它歐洲國家則可能定價為 239.99 歐元。爆料還顯示該機型將配備 8GB RAM 與 128GB ROM，並提供黑、白兩種顏色供消費者選擇。

作為對比，定位稍高的 Nothing Phone (3a) 搭載了 6.77 吋FHD+ 解像度、120Hz 刷新率的 AMOLED 屏幕，採用高通Snapdragon 7s Gen3 處理器，最高支援12GB RAM與 256GB ROM，內置 5000mAh 電池並支援 50W 快充，系統方面則運行基於 Android 15 的 Nothing OS。