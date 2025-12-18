Nothing Phone (4a) 和 Phone (4a) Pro 將搭載 Snapdragon 7 系列晶片，僅 Pro 版支持 eSIM

Nothing 在三月推出了 Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro，現在似乎正在積極開發其後繼型號。根據最新的消息，Nothing Phone (4a) 和 Phone (4a) Pro 將會搭載 Snapdragon 7 系列的芯片，預計是最新的第四代型號。目前尚不清楚兩者是否都會使用 7 Gen 4 或 7s Gen 4，亦或是基礎型號搭載 7s Gen 4，而 Pro 版本則使用 7 Gen 4。

根據消息來源，只有 Pro 型號會支持 eSIM 功能。此外，還提到了一些顏色選擇，雖然格式不清楚這些顏色是針對哪一款手機（或者是否兩款都會有相同顏色）：藍色、粉色、白色和黑色。

在價格方面，有兩個價格點針對相同版本的 12GB RAM 和 256GB 儲存空間：$475 / 約 HK$ 3,705 和 $540 / 約 HK$ 4,212。這是否意味著前者是針對 Phone (4a)，而後者則為 Phone (4a) Pro？這是我們的推測，但由於這次消息的格式問題，無法做到準確確認。

最後，消息來源還聲稱 Nothing 將會與 Phone (4a) 和 Phone (4a) Pro 一同發佈 Headphone (a)。這款耳機將基本上類似於 Nothing Headphone (1)，但採用全塑料外殼。耳機將提供粉色、黃色、白色和黑色等顏色選擇。

