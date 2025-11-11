手球港隊全運會惜負北京排第 4 創最佳｜巴菲特安靜退場未來僅剩「感恩節信函」｜李施嬅淚灑坦承曾扮幸福｜11 月 11 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 11 日星期二，預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約 25 度，今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度。海有湧浪。一號戒備信號現正生效。

【今日重點新聞】

Yahoo 體育：全運會｜手球港隊惜負北京名列第4創最佳 網球港青男團入4強穩袋牌

第十五屆全國運動會周一（11 日）正式揭開戰幔，港隊在多個項目分途出戰，當中手球隊出戰銅牌戰，力爭隊史首面獎牌，雖然最終力戰以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。此外，網球港隊則於男子青年團體賽 8 強以直落場數 2：0 淘汰河北隊打入四強，不設銅牌戰下穩袋獎牌，明日硬撼江蘇隊爭奪決賽席位。

Yahoo 新聞：立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」

立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，對戰另一名候選人馬軼超，兩人成功獲確認提名有效。不過，江其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。

Yahoo 新聞：立法會選舉2025｜林定國：各界投入程度關係中央對港看法 楊何蓓茵：公務員可短暫離崗投票

立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日，政府官員近期不斷呼籲社會各界支持選舉，鼓勵投票。律政司司長林定國表示，立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質，社會各界對選舉的支持與投入程度，「也關係到中央對香港的看法」。他認為，要確保「一國兩制」行穩致遠，「很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日就表示，她希望每個部門上上下下的公務員都清楚接收到齊投票的信息，展現團隊精神。她並向需要輪班工作的公務員解釋，不會有同事因輪班工作而不能前往投票，因部門會與同事協商投票時間表，「部門亦會為他們提供適當的便利，讓同事可短暫離開工作崗位前往所屬票站投票。」

now 新聞：女子疑進食野生芋頭後中毒

一名女子懷疑進食野生芋頭後中毒，目前情況穩定。該名54歲女子正在博愛醫院留院治療。涉事野生芋頭來自元朗新田一個花圃家人採摘回來，她在家自行煮食，之後咀唇腫脹和喉嚨痛，到急症室求診，懷疑草酸鈣針晶體中毒。衞生防護中心正調查事件，並提醒市民一些外形近似芋頭的植物，如海芋，含有毒素。

【今日重點財經新聞】

鉅亨網：股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。 在周一公開信中，巴菲特表示，將捐出價值約 13 億美元 (約合新台幣 420 億元) 的巴郡 B 類股給予四個家族基金會。 他在信中表示，自己雖然行動緩慢、閱讀愈發吃力，但身體整體仍感覺良好，依舊每周到公司上班五天，與出色的同事共事。巴菲特說，他希望趁仍能親自處理時，加快向子女基金會的捐贈步伐。

信報：私募27億入股漢堡王中國83%

漢堡王（Burger King）母公司RBI與中國私募股權公司CPE源峰達成一份長達20年的開發協議，成立合資企業「漢堡王中國」，後者將向漢堡王中國注資3.5億美元（約27.3億港元），持有漢堡王中國約83%的股權，RBI將保留約17%的股權。

Bloomberg：美國落實「特習會」協議 正式將出口管制穿透性規則推遲一年

特朗普政府落實了其在最新美中貿易休戰協議中的又一項關鍵讓步，正式推遲實施旨在打擊向被制裁實體控股的公司出口的管制新規。周一刊登在在《聯邦公報》上的文件顯示，這項9月底啟用的所謂關聯方規則擱置一年。暫停該措施表明美國政府有意兌現總統特朗普上個月會見中國國家主席習近平時做出的承諾。對於技術出口需向美國商務部申請許可的企業而言，這次預料之中的暫停令其暫時得以擺脫了繁瑣的合規難題。暫停期將於2026年11月初結束。

信報：內地民企准投資宇航等特定基建 涉鐵路核電低空經濟建設 持股可逾10%

內地提出「十五五」時期要鼓勵吸引民間資本參與重大項目建設，國務院辦公廳昨天發布《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》的通知，就擴大准入、打通堵點及加強保障3方面提出13項舉措，包括民間資本在特定基建項目的持股可突破10%，以及引導民間資本參與低空經濟基建，商業航太（宇航）頻率許可及發射審批要對民間投資一視同仁。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴

李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。近日播出一集，李施嬅淚灑當場，坦承曾於媒體面前假裝自己好幸福。

Yahoo 娛樂圈：楊茜堯愛女小珍珠親畫生日卡贈姨媽 楊卓娜：佢阿媽見到都妒忌

11月壽星楊卓娜獲家人為她慶祝生日，她分享由楊茜堯（前名：楊怡）女兒「小珍珠」為她親手畫的生日卡，並為今年收過令她最開心的禮物：「今年最開心嘅禮物就係「心肝豬」小美女心心，親手畫俾我嘅生日卡，婆婆嫲嫲同佢阿媽見到都妒忌，我係佢第一個親手畫卡嘅人，姨丈都抗議」。