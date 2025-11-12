最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
政府指陳嘉信不在授勳典禮出席名單｜王維基冀夥內地電商打倒實體零售｜許紹雄 11.17 設靈有公祭時段｜11 月 12 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 12 日星期三，預測本港地區今日大致天晴。最高氣溫約 25 度。吹和緩至清勁偏北風，初時部分地區吹強風。海有湧浪。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：政府飲用水風波︱陳嘉信不在授勳典禮出席名單 政府發言人：紀律調查未有結果
政府正就物流服務署採購樽裝飲用水事件展開紀律調查。政府發言人昨日（11 日）表示，調查涵蓋前線、中層及高層多名人員，工作仍在進行中。當局在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果未出爐前，11 月 15 日舉行的勳銜頒授典禮出席名單中，不包括前物流署署長陳嘉信，並已通知本人。
Yahoo 新聞：立法會選舉．新界東北｜選舉論壇辯論每次僅 30 秒 多人問答未完被「叮」走 打氣團字牌後藏「貓紙」
Yahoo 新聞：立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」
立法會選舉下月投票，政府昨日舉行首兩場「愛國者同心治港」選舉論壇。在論壇現場，打氣團及觀眾多為長者，有打氣團穿著同色背心。各候選人打氣團更自備宣傳字牌。在下午的新界東北論壇，辯論環節候選人多次互相提出質詢，惟每人每輪跟進發言僅得 30 秒，多人在提問或作答時間不夠被「叮」走。現場打氣團身著不同主題色背心，大聲呼叫口號，惟記者發現幾位候選人字牌後都寫有或貼有「貓紙」。
政制及內地事務局局長曾國衞表示，兩場論壇中候選人表現良好，打氣團安排亦理想，能充分展示政綱並提升選舉關注度。被問及辯論環節時間是否足夠時，曾說希望藉辯論加強互動，「大家可以交換意見，講到底都係希望良性競爭」。
Yahoo 新聞：專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見
在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比 Google 地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。
【今日重點財經新聞】
信報：王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。
信報：港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。
Bloomberg：非法集資400億人民幣、洗錢規模空前 英國最大加密貨幣查獲案主犯獲刑
一名被稱為「超級惡棍」、策劃規模達數十億美元的投資詐騙、以贓款購買比特幣的中國女子被倫敦法官判處11年8個月監禁。 錢志敏騎摩托車逃往緬甸邊境，逃過了中國的抓捕，持假護照輾轉東南亞和歐洲，之後以假名Yadi Zhang定居英國。其被捕涉及英國警方有史以來最大規模的比特幣查獲行動 — 目前價值64億美元。 錢志敏在8月對持有和處理犯罪所得指控表示認罪後，於周二在倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）被判刑。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。許惠菁表示，謹定於2025年11月17日(星期一)假大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，翌日大殮出殯；公眾可於 17 日下午 4 至 5 時前來致敬道別。
Yahoo 娛樂圈：83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，昨日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。
