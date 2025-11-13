何詩蓓全運會晉決賽今晚衝擊金牌｜「雙 11」三渠道銷售按年增 14%｜江𤒹生 AK 被爆疑與 KOL 秘戀｜11 月 13 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 13 日星期四，預測本港地區今日大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約 23 度。今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏北風，初時高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 體育：全運會・游泳｜何詩蓓 200 米自由泳第2快晉級決賽 周四晚上衝擊全運會個人首金

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周三晚上出戰全運會女子200米自由泳準決賽，與廣東名將李家萍及港隊隊友馬紫玲同組。Siobhan排在第5線出擊，首100米以56秒90完成，明顯保留體力，最終以1分56秒73完成，全場總排名第2，輕鬆晉級決賽。李家萍則以1分55秒81游出全場最快時間，排名第1晉級；馬紫玲以2分00秒50完成，排名第16，未能躋身決賽。賽後，馬紫玲坦言原本希望能突破2分鐘大關，對未能達標略感失望。不過，她表示能與「大師姐」何詩蓓同場比賽，感覺不可思議，是難得的比賽經驗。

Yahoo 新聞：立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」

立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇昨日下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」其餘候選人為民建聯周浩鼎、實政圓桌莊豪鋒，以及無黨籍候選人梁明堅。

Yahoo 新聞：英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人

英國駐港總領事館昨舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。

Yahoo 新聞：浸大外判清潔工被逼簽離職信 莊臣允復工但須簽新約 英姐批「狡猾」要求沿用舊約

浸會大學一名外判清潔工上月被承辦商莊臣兩度要求簽署「自願離職信」，勞工及福利局局長孫玉菡曾開腔稱勞工處會主動協助。清潔服務業職工會其後陪同涉事工友英姐與莊臣代表會面，據工會指莊臣承認「未先警告便勸退」員工的做法是不理想，願意讓英姐復職，並盡量配合其要求。英姐昨接受《Yahoo新聞》查詢時稱，已回覆莊臣接受復職，料下周一（17日）復工。但她指莊臣安排她重新簽合約，直指對方「狡猾」，質疑是逃避支付長期服務金及代通知金，要求沿用原本合約。《Yahoo新聞》正就此向莊臣查詢，正待回覆。

全運會・游泳｜何詩蓓 200 米自由泳第2快晉級決賽 周四晚上衝擊全運會個人首金 (Photo by Du Yu/Xinhua via Getty Images)

【今日重點財經新聞】

信報：「雙11」三渠道銷售 共1.7萬億 增長14%

中國線上零售數據分析平台星圖數據公布的數據顯示，在2025年「雙11」購物節期間，綜合電商、即時零售、社區團購的全網電商銷售總額約1.7萬億元（人民幣．下同），按年增長14.2%。不過，該機構提醒稱，受2025年「雙11」大促銷周期調整影響，各平台促銷時段與規則與去年存在差異，按年數據可比性受限，因此相關增長率指標僅供趨勢參考。星圖數據稱，2025年「雙11」各大平台不再只是捲價格、拚流量，而是以即時零售與人工智能（AI）技術為雙引擎，推動消費體驗的全面升級。

信報：港交所入股迅清 拓股債交叉抵押

金管局旗下迅清結算（CMU OmniClear），引入港交所（0388.HK）為策略股東，後者斥4.55億元入股，將持有迅清兩成股權，餘下由外滙基金持有。財政司司長陳茂波指出，今次策略合作將促進探索雙方託管的債券和股票作為抵押品的互通性，提升有關抵押品的管理效率，有效釋放潛在的流動性，促進股票市場與固定收益及貨幣市場更好的聯動發展，而通過建立綜合的抵押品平台，有助市場參與者更好地進行對沖和風險管理，提升香港風險管理中心的功能。

信報：內銀傳虛增貸款應付考核 求客戶「只借幾天」 願代付利息

內地經濟增長放緩，信貸需求疲弱，據報有內地銀行虛增貸款需求。彭博引述近20位內地銀行業人士報道，由於實際貸款需求不足，但銀行仍要滿足政府設定的考核指標，故此部分銀行要求無需求的客戶貸款，希望客戶先借款，存入戶口，短時間後再還款，並由銀行負責利息支出。

Bloomberg：白宮稱10月就業和CPI數據恐怕會永不見天日

白宮新聞秘書萊維特周三表示，政府長時間的停擺可能導致不會發布10月失業率和消費者價格指數報告。 「民主黨人可能已經永久性地損害了聯邦統計系統，所以10月CPI和就業報告可能永遠都不會發布了，」 萊維特在當天的記者會上說。 萊維特說令人擔憂的是，沒有數據就像「讓我們聯儲局的決策者們在關鍵時候形同盲飛」。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲

男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係「綠茶」，對戀情唔多睇好。 AK一直對外表示單身，曾透露《全民造星》比賽之後就冇拍拖。不過，近日有粉絲於社交平台爆料指，其實AK有名KOL女朋友，個名叫「Sugar Kan」，亦指出AK與Sugar Kan已拍拖一年，又有粉絲發現Sugar Kan已經登堂入室，於AK個人演唱會尾場與AK家人一同出入。

Yahoo 娛樂圈：李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有

57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子盧煜培欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。而盧淑儀亦於IG解釋：「因為弟弟之債務問題，目睹年邁的父母晚年仍因事件而備受煎熬，十分心痛。多年以來，我哋全家已竭盡所能，多次為其處理債務，幾乎傾盡所有，但情況未見改善。與家人慎重商議，才作出這個艱難的決定。」