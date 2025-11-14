11 個月大男嬰染甲流不治｜騰訊季賺 706 億增 18%｜李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴｜11 月 14 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 14 日星期五，預測本港地區今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。早上稍涼，日間部分時間有陽光。最高氣溫約 24 度。吹和緩北至東北風，稍後轉吹和緩至清勁東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：11 個月大男嬰染甲流不治 今年度第二宗兒童感染流感離世 多宗嚴重個案均無接種疫苗

衞生防護中心昨日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。男嬰早前因併發症留院逾兩周，延至今日不治。 中心總監徐樂堅表示，男嬰本身有長期病患，這宗個案屬本年度第二宗兒童感染流感後不幸離世的事件。他指，自季節性流感疫苗接種計劃於九月展開後，本港錄得 9 宗兒童感染流感的嚴重個案，只有 1 人曾在發病前接種本年度疫苗。他呼籲所有年滿 6 個月的人士，如尚未接種疫苗，應立即安排接種，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病及免疫抑制的成年人。

Yahoo 新聞：一諾中學醜聞｜36 歲校長及 44 歲女子涉欺詐等被捕 疑收 38 萬留位費僅退款 9.5 萬

一諾中學早前涉「雙重學籍」等醜聞被教育局「釘牌」。學校亦被指在未經教育局批准下，收取每名學生 20 萬元「建校費」。該校的祁姓校長（36 歲），以及一名趙姓女子（44 歲）昨早被捕，涉嫌串謀行騙及欺詐。案件仍在調查當中，由西九龍重案組 1B 隊跟進。

Yahoo 體育：全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金

「第十五屆全國運動會」游泳項目，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。

Yahoo 新聞：「偷偷除套」難追究 調查揭兩成人未經同意無套性交 律師指或涉強姦 促修例釐清灰色地帶

性交期間違反對象意願摘除安全套，屬於性暴力行為，惟香港未有針對該行為的刑事法例。關注婦女性暴力協會昨日發表調查報告，有兩成受訪者曾遇過性交對象「偷偷除套」，受害人不分性別，反映情況非罕見。然而當中僅兩位受害人曾報警求助，其中一案中止調查。協會促請政府盡快就性罪行修例，完善「知情同意」性行為的法律定義，保障受害人尋求司法公義和緊急支援。

Yahoo 新聞：赤翡翠颱風後躺水窪獲救 罕見候鳥港錄4次影蹤 嘉道理農場：樺加沙後3天收39隻鳥

颱風吹襲下不止人類當災，雀鳥亦受牽連。一隻罕有在香港出現的候鳥赤翡翠懷疑受超強颱風「樺加沙」影響受傷，在港島的金夫人馳馬徑被市民發現，送往嘉道理農場暨植物園治療，治療後在10月康復野放。嘉道理農場暨植物園動物保育部高級野生動物復育主任溫諾汶（Bibi）提醒，市民遇到受傷雀鳥應通報嘉道理農場，私下管有野生動物救治，涉及違反《野生動物保護條例》。

【今日重點財經新聞】

信報：騰訊季賺706億增18% GPU儲備足

騰訊（0700.HK）第三季多賺18%，經調整盈利增至706億元（人民幣．下同），收入按年上升15%至1929億元，齊勝預期。然而，集團上季資本開支按年及按季均回落，僅為130億元，相比次季的191億元減少約三成。管理層下調全年資本開支指引，相比年初指引的資本開支佔收入低雙位數，預期全年資本開支低於之前指引範圍，但金額將高於2024年。

信報：中國10月新貸2200億縮逾半 「金九銀十」效應弱 居民長期貸款降

內地信貸數據再一次令市場失望，人民銀行公布，10月份新增貸款2200億元（人民幣．下同），較預期的5000億元低，相比去年同期的5000億元亦縮減一半有多。當中，居民貸款無論長期、短期都同告減少。

Yahoo 財經：美股日誌｜三指數大跌納指挫2.3% 比特幣再失10萬關

美股顯著下跌，三大指數見一個月以來最大跌幅，受科技股拖累，納斯達克指數重挫近2.3%，一度跌穿50天移動平均線，道瓊斯指數連續兩日創新高後，跌近800點收市。市場對聯儲局12月的減息預期降温。比特幣隨科技股大跌，再失守10萬美元大關。

Yahoo 財經：Eric Trump 指比特幣是最強資產 美國能源優勢助攻「廉價挖礦」

美國總統特朗普次子 Eric Trump 近年全力押注加密貨幣，在今年 9 月登陸納斯達克的 American Bitcoin Corp.（ABTC）中擔任共同創辦人兼首席策略官。他接受《Yahoo Finance Invest》專訪時再次強調，Bitcoin 已成為「我們這個時代最強的資產」，更直言比地產等傳統硬資產都更具優勢。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴 圈中小富婆傳擁12套物業身家逾兩億

李彩華（Rain）當年以兼職模特兒身份入行及後轉為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、《分手勿語》等等。曾拍攝電影和電視劇，惟近年轉戰內地發展搵真銀，工作接踵而來，有指李彩華已躋身圈中富婆之列，身家逾2億港元。周二（11日）係Rain嘅42歲生日，正日要喺工作中度過，不過佢喺生日前夕已經約咗好友慶生，仲有擁八舊腹肌嘅型男陪伴添呀！

Yahoo 名人娛樂：馮淬帆出殯⋯骨灰安葬金門「遺願曝光」杜琪峯雨中親自送別

資深演員馮淬帆10月31日逝世，享年81歲。昨日家屬依照其遺願，低調在台灣桃園舉行告別式，僅通知親友大約40人參與，骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5時50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔。