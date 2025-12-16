海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
法官指黎智英唯一意圖是令中共倒台｜據報馬斯克成史上首位 6,000 億美元富豪｜謝振軒 Lucas 深圳被捕獲被網民大讚外表｜12 月 16 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 12 月 16 日星期二，預測本港地區今日大致天晴，日間乾燥，最高氣溫約 23 度。吹和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：黎智英案｜體型略瘦、聞判平靜 串謀勾結外國勢力等 3 罪罪成 法官：黎唯一意圖是令中共倒台｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》 3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件經歷 156 天審訊後，法庭今日裁定黎兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發布煽動刊物」罪成。裁決理由共有 855 頁，法官指，在《國安法》生效前後，黎智英即使要犧牲中國和香港人的利益，唯一意圖都是令中共倒台。
Yahoo 新聞：黎智英案｜兒子黎崇恩：對裁決感難過但不意外 女兒：當局仍然害怕我們的父親︱Yahoo
兒子黎崇恩表示，對罪成裁決感到難過但不意外，認為父親因勇於報道（courageous journalism）」及對民主的堅持而被檢控，並促請英國政府爭取父親返回英國。兒子黎崇恩表示，對罪成裁決感到難過但不意外，認為父親因勇於報道（courageous journalism）」及對民主的堅持而被檢控，並促請英國政府爭取父親返回英國。
Yahoo 新聞：趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo
在初選「47 人案」被裁定串謀顛覆國家政權罪成而判囚 7 年的趙家賢，因被認為獄中表現良好，上月底提早獲釋。《無綫新聞》昨日（15 日）刊出趙的專訪，趙表示在囚期間閱讀多本與國家發展相關書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱流離失所 精神爆煲 災民心聲：「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」︱Yahoo
這幾名碰巧於同一個青年旅舍落腳的宏福苑街坊，有時早上，有時夜晚，準會坐在大堂交換一下情報。他們每人各有自己的故事，但同樣接獲通知，必須於12月19號遷出，受訪時距離遷出期限僅餘五日，對於下一站將何去何從，眾人都茫然不知所措，「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」前路不明，唯一落實的，竟然是「我哋都預約到睇精神科醫生。」
【今日重點財經新聞】
AASTOCKS：據報馬斯克成史上首位身家達6,000億美元富豪
據《福布斯》報道，特斯拉(TSLA)創辦人馬斯克成為史上首位身家達到6,000億美元的富豪，此前傳其初創公司SpaceX可能以8,000億美元的估值上市。特斯拉周一股價亦漲逾3%。馬斯克去年10月成為首位身家超過5,000億美元。
積金局主席劉麥嘉軒表示，目前「積金易」行政費為37點子（0.37%），料下一個財政年度（2026/27年度）會進一步下調至30點子以下，即減幅超過兩成，並對日後持續減費有信心，原先預計「積金易」運作10年內行政費可減到20至25點子（0.2%至0.25%），共節省約300億至400億元，最新料可提前於5年內（即3年後的2028/29年度）把行政費降到20至25點子，即不用10年便可節省達500億元。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：謝霆鋒張柏芝大仔Lucas深圳被捕獲 帥氣外表獲網民大讚：真的是越大越帥氣
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然佢哋已經離婚及分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。日前有網民喺小紅書出PO分享偶遇Lucas嘅照片，而18歲嘅Lucas近照曝光後隨即引起網民瘋狂討論。
Yahoo 娛樂圈：叱咤樂壇頒獎典禮 | 陳志雲稱MIRROR「傳聞兩位趕到過嚟」 被網民指出口術 : 未確實就唔好講
《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》是年度音樂盛事，近年MIRROR更是大贏家，大批鏡粉為支持偶像投票，不借擲重本入場勁撐。不過，MIRROR親證今年將缺席《叱咤》，將於澳門舉行「MIRROR First Day 2026」演唱會。陳志雲日前回應，否認MIRROR缺席是因為他與MakerVille行政總裁金廣誠不和，更直指：「不過有傳聞話，其中一兩位趕到過嚟，其實我都唔知佢哋會唔會嚟。不過叱咤係成個樂壇嘅事，如果佢哋真係唔得間嚟，大家都會擁護呢件事。」不過陳志雲金口一開，不少網民都表示不滿，質疑商台為散飛而發佈實消息，有網民指：「如果，係傳聞，未確實就唔好講。講笑都唔好啦。」仍未平息到商台冷待Mirror的傳聞。
