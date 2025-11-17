全運會何甄陶 50 自破香港紀錄奪金｜陳茂波料失業率降被學者評太樂觀｜劉嘉玲爆曾遇麻煩男星想藉演出暴打對方｜11 月 17 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 17 日星期一，預測本港地區今日大致天晴。日間乾燥，市區最高氣溫約 27 度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風。晚上漸轉多雲，吹清勁北風，離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 體育：全運會何甄陶男子50米自由泳破香港紀錄奪金 港隊今屆第7金

周日的全運會游泳賽事，港將何甄陶出戰男子50米自由泳帶來驚喜，他在決賽以21秒71、破香港紀錄的時間觸池摘走金牌，較亞軍遼寧陳昊快0.46秒，另外福建劉吳狄以22秒21得到季軍。這面金牌，是泳隊今屆第三金，也是香港代表團在本屆全運會第7金。

Yahoo 新聞：全運會｜張家朗季軍戰刺走對手 斬獲男子花劍個人銅牌

個人花劍項目，蔡俊彥在 8 強以 9:15 輸給福建許杰，只餘下張家朗一人撐到尾；張家朗 4 強失利，之後轉戰季軍賽，最終刺走曾昭然，為港隊增添一面銅牌。

Yahoo 新聞：警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 洗黑錢金額逾 11 億港元

警方自 2024 年起展開「戰盾」行動。警並在周日公布，上周四（13 日）一次打擊三合會犯罪及洗黑錢活動當中，以「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪拘捕10男5女，年齡介乎27至62歲。

Yahoo 新聞：少林寺原住持釋永信被捕 涉挪用資金、職務侵佔及非國家工作人員受賄罪

嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案件，新鄉市人民檢察院日前依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，決定批准逮捕。少林寺管理處曾於 7 月 27 日通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用、侵佔項目資金和寺院資產；又指其嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。其後 7 月 28 日，中國佛教協會同意註銷釋永信的戒牒。

【今日重點財經新聞】

信報：陳茂波料失業率降 學者：太樂觀

本港第三季GDP增長3.8%，為超過一年半最佳單季表現，但失業率卻惡化至3.9%的3年新高，「無就業式經濟復甦」再引起議論，財政司司長陳茂波昨天在電台節目派定心丸，認為隨金融市場暢旺、資產轉趨穩定，帶動市民消費信心，估計失業率跟隨經濟持續向好，將會緩和「甚至可以開始有一些整固下調」。不過，有學者表示，目前勞動市場的復甦集中在金融業，其他大部分行業均縮減人手，不應過分樂觀。

信報：FT：阿里助解放軍網攻美 中方駁斥

英國《金融時報》引述一份白宮國家安全備忘錄報道，美國指摘阿里巴巴（9988.HK）為中國軍方針對美國境內目標的「行動」提供技術支持。阿里巴巴發聲明表示，相關指控和暗示完全不屬實。中國駐華盛頓大使館亦否認報道，強調中方反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打

內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時，內地藝人柯淳表示曾有演員只准拍左臉，結果要求導演重拍。劉嘉玲聽到後大爆自己亦有同類經歷，拍戲時曾遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度。嘉玲姐直言「很生氣」，直言想借拍戲暴打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打。」

Yahoo 娛樂圈：帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願

汪明荃與羅家英早前出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照。原來阿姐與家英哥自2009年結婚後一直沒有拍過婚紗照，家英哥對這件事一直耿耿於懷，多年來也有想過飛其他地方拍攝，想不到最後在《帶阿姐看世界》中夢想成真，家英哥笑言一切全是貼心節目監製炮製給二人的驚喜。