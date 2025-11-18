iHerb破萬好評洗護產品64折起！
李思穎成為「三金皇后」｜大摩估恒指明年底最牛見 34700｜許紹雄囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作｜11 月 18 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 18 日星期二，預測本港地區今日大致多雲。早上短暫時間有陽光，氣溫徘徊在 21 度左右。稍後有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼，氣溫逐步下降至晚上市區最低約 15 度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，大家最好帶件外套出門呀。
【今日重點新聞】
Yahoo 體育：全運會・場地單車｜李思穎全能賽封后成「三金皇后」 累計四面全運會金牌成香港第一人
場地單車賽昨日將軍澳香港單車館煞科，李思穎出戰女子全能賽，合共得到124分，以1分之微險勝河南周夢寒摘走金牌。連同早前女子麥迪遜賽及女子個人公路賽金牌，李思穎單屆獨得三金，成為「三金皇后」，是香港單車隊歷來在單屆全運會贏取最多金牌的車手。
Yahoo 體育：全運會｜5分鐘戰兩項決賽 何詩蓓50米蛙、50米自連奪兩銅牌 單屆2金2銅創造港隊歷史
全運會游泳賽事，香港女飛魚何詩蓓昨日挑戰 5 分鐘連游兩場決賽，結果掃走50米蛙泳及50米自由泳銅牌，單屆贏得2金2銅，累積4塊獎牌，成為本屆香港代表團單屆最多獎牌的選手，也是港隊參加多屆全運會以來單屆最多獎牌的港將。
法庭線：前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。 鄺周一（17 日）在沙田裁判法院承認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。署理主任裁判官鄭紀航先為鄺索取社會服務令及感化報告，將案件押後至 12 月 1 日判刑，並指不排除會即時監禁，期間鄺以原有條件保釋。
Yahoo 新聞：威院發生化學品洩漏 3 名職員不適到急症室求診 院方疏散約 180 名員工
威爾斯親王醫院昨日中午發生化學品洩漏事件，該院臨床病理學部在回收化學品期間，疑因甲醛滲漏，導致 3 名職員感到不適，需到急症室求診。 院方發言人表示，事發後醫院立即啟動應變措施，封鎖受影響範圍，並通知消防處及報警求助。院方在消防員到達前，已安排臨床病理學部約 180 名員工有秩序離開。經初步調查，事件起因懷疑是回收化學品承辦商在運送甲醛期間滲漏引致。
【今日重點財經新聞】
摩根士丹利繼5月後再度上調港股目標，恒指明年底於基本情景下看27500點。該行相信中資股明年表現穩定，不會顯著突破高位，維持「標配」（標準配置）評級，但稱倘若有某些正面事件出現推高中資股估值，恒指在最牛情景下，明年底可上望34700點，即較現水平潛在升逾三成。
信報：湯文亮姐弟散貨 有樓必賺神話破滅 紀惠年內套現17億 物業待售達90億
工商物業成為樓市大跌的風眼，近年不少投資財團或老牌收租家族頻沽貨套現。創立近半世紀的老牌收租家族紀惠集團亦是其中之一，但其沽貨行動卻更為市場矚目，皆因該集團除了賣出自用總部之外，經常評論樓市而廣為大眾認識的集團行政總裁湯文亮竟連自住的物業都割愛出讓轉為租住單位，以至近期連集團背後真正話事人廖湯慧靄都出售名下物業。紀惠集團或相關人士今年內已最少套現超過 17 億元物業，但由於大部分是持貨多年，故埋單計數多賺錢離場，而目前集團依然有超過 20 項工商物業在市場放售，連同住宅項目，料有最少市值近 90 億元物業在售中。
Yahoo 財經：美股日誌｜英偉達續受壓 道指跌557點收市
美股再度顯著下跌，本週公布業績的英偉達在遭投資者減持，股價受壓，道瓊斯指數一度跌超過700點，納斯達克指數跌幅亦曾超過1%，尾市跌幅稍為收窄。比特幣繼續下瀉，跌穿9.2萬美元水平。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲，昨日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。「Benz雄」囡囡許惠菁其後亦有接受傳媒訪問，感激親友及網友關心陪伴，透露對自己及家人而言仍然非常不真實。許惠菁透露與媽媽仍未能完全接受爸爸離開，情緒時好時壞，不過向爸爸承諾會代為照顧家人亦會重新振作。
Yahoo 娛樂圈：林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 17 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 15 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 16 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份│較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│26.7% 長江電力(600900.SH)│21.6% 寧德時代(300750.SZ)│26.6% 映恩生物-B(09606.HK)│60.5% 樂鑫科技(688018.SH)│40.4% 港交所(00388.HK)│16.1% 香港電訊-SS(06823.HK)│8.1% 國電南瑞(600406.SH)│10% 中石油(00857.HK)│12.9% 中國財險(02328.HK)│12.3% 匯川技術(300124.SZ)│32.9% 春秋航空(601021.SH)│5.9% 舜宇(02382.HK)│26.8% 騰訊(00700.HK)│6.5% 紫金礦業(02899.HK)│41.2% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 20 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 21 小時前
16歲時我被中情局拿來做實驗，如今我向他們提告
Submitted photo 拉娜・龐廷（Lana Ponting）對位於加拿大蒙特利爾（Montreal，蒙特婁）的前精神病院——艾倫紀念研究所（Allan Memorial Institute）最深的第一印象，是氣味——幾乎像藥水味。 「我不喜歡那地方的樣子。對我而言它根本不像醫院。」她在位於曼尼托巴（Manitoba）的家中對BBC說。 這家醫院——曾是一位蘇格蘭航運大亨的豪宅——在1958年4月的一個月裡成了她的家。當時法官因她「不服從」的行為，裁定這位16歲少女接受治療。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
又起新衝突 杜曹警告比寧咸：接受被換
【Now Sports】英格蘭以全勝零失球的姿態結束世界盃外圍賽之旅，但比寧咸因被換出面露不悅，反遭領隊杜曹警告要注意行為。比寧咸（Jude Bellingham）在離完場前6分鐘，被杜曹換下，由摩根羅渣士入替，但他一度在場上高舉雙臂，以表達對這次換人決定的不滿，最終走到場邊，也沒有和杜曹有太多交流，低頭走上後備席。杜曹賽後也強硬地說：「這就是決定，他必須接受這個決定。隊友在場邊等著，你就必須走過來，接受和尊重。我不想小題大做，但堅持我所說的，就是行為舉止是關鍵，要尊重後備上陣的隊友。」杜曹與比寧咸的關係受到媒體關注，事關6月時，前者也曾發表言論，稱這名下屬有時的行為連其母親也不喜愛，後來要為失言致歉；上月的世盃外圍賽，比寧咸已在皇家馬德里傷癒，卻未獲杜曹徵召。「我需要好好反思一下。」杜曹補充：「我看到比寧咸很不高興，像他這麼好勝的球員，肯定不喜歡被換走，但這關乎標準和水平，也關乎彼此的承諾和尊重，我們不會因為有人揮舞手臂，就改變決定。」now.com 體育 ・ 21 小時前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想
舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前