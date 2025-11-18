李思穎成為「三金皇后」｜大摩估恒指明年底最牛見 34700｜許紹雄囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作｜11 月 18 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 18 日星期二，預測本港地區今日大致多雲。早上短暫時間有陽光，氣溫徘徊在 21 度左右。稍後有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼，氣溫逐步下降至晚上市區最低約 15 度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，大家最好帶件外套出門呀。

【今日重點新聞】

Yahoo 體育：全運會・場地單車｜李思穎全能賽封后成「三金皇后」 累計四面全運會金牌成香港第一人

場地單車賽昨日將軍澳香港單車館煞科，李思穎出戰女子全能賽，合共得到124分，以1分之微險勝河南周夢寒摘走金牌。連同早前女子麥迪遜賽及女子個人公路賽金牌，李思穎單屆獨得三金，成為「三金皇后」，是香港單車隊歷來在單屆全運會贏取最多金牌的車手。

Yahoo 體育：全運會｜5分鐘戰兩項決賽 何詩蓓50米蛙、50米自連奪兩銅牌 單屆2金2銅創造港隊歷史

全運會游泳賽事，香港女飛魚何詩蓓昨日挑戰 5 分鐘連游兩場決賽，結果掃走50米蛙泳及50米自由泳銅牌，單屆贏得2金2銅，累積4塊獎牌，成為本屆香港代表團單屆最多獎牌的選手，也是港隊參加多屆全運會以來單屆最多獎牌的港將。

法庭線：前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判

前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。 鄺周一（17 日）在沙田裁判法院承認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。署理主任裁判官鄭紀航先為鄺索取社會服務令及感化報告，將案件押後至 12 月 1 日判刑，並指不排除會即時監禁，期間鄺以原有條件保釋。

Yahoo 新聞：威院發生化學品洩漏 3 名職員不適到急症室求診 院方疏散約 180 名員工

威爾斯親王醫院昨日中午發生化學品洩漏事件，該院臨床病理學部在回收化學品期間，疑因甲醛滲漏，導致 3 名職員感到不適，需到急症室求診。 院方發言人表示，事發後醫院立即啟動應變措施，封鎖受影響範圍，並通知消防處及報警求助。院方在消防員到達前，已安排臨床病理學部約 180 名員工有秩序離開。經初步調查，事件起因懷疑是回收化學品承辦商在運送甲醛期間滲漏引致。

【今日重點財經新聞】

信報：大摩：恒指明年底最牛見34700

摩根士丹利繼5月後再度上調港股目標，恒指明年底於基本情景下看27500點。該行相信中資股明年表現穩定，不會顯著突破高位，維持「標配」（標準配置）評級，但稱倘若有某些正面事件出現推高中資股估值，恒指在最牛情景下，明年底可上望34700點，即較現水平潛在升逾三成。

信報：湯文亮姐弟散貨 有樓必賺神話破滅 紀惠年內套現17億 物業待售達90億

工商物業成為樓市大跌的風眼，近年不少投資財團或老牌收租家族頻沽貨套現。創立近半世紀的老牌收租家族紀惠集團亦是其中之一，但其沽貨行動卻更為市場矚目，皆因該集團除了賣出自用總部之外，經常評論樓市而廣為大眾認識的集團行政總裁湯文亮竟連自住的物業都割愛出讓轉為租住單位，以至近期連集團背後真正話事人廖湯慧靄都出售名下物業。紀惠集團或相關人士今年內已最少套現超過 17 億元物業，但由於大部分是持貨多年，故埋單計數多賺錢離場，而目前集團依然有超過 20 項工商物業在市場放售，連同住宅項目，料有最少市值近 90 億元物業在售中。

Yahoo 財經：美股日誌｜英偉達續受壓 道指跌557點收市

美股再度顯著下跌，本週公布業績的英偉達在遭投資者減持，股價受壓，道瓊斯指數一度跌超過700點，納斯達克指數跌幅亦曾超過1%，尾市跌幅稍為收窄。比特幣繼續下瀉，跌穿9.2萬美元水平。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲，昨日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。「Benz雄」囡囡許惠菁其後亦有接受傳媒訪問，感激親友及網友關心陪伴，透露對自己及家人而言仍然非常不真實。許惠菁透露與媽媽仍未能完全接受爸爸離開，情緒時好時壞，不過向爸爸承諾會代為照顧家人亦會重新振作。

Yahoo 娛樂圈：林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片

林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」