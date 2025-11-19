四大飲食平台網購優惠碼大放送！
亞洲盃外圍賽港足雖敗猶榮｜港千萬富翁增至近 40 萬人｜港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播｜11 月 19 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 19 日星期三。受強烈東北季候風影響，本港今早天氣顯著較涼，天文台錄得最低氣溫 13.2 度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。預測本港地區今日大致多雲，早上相當清涼及有一兩陣微雨。日間最高氣溫約 17 度，天氣非常乾燥。吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風，稍後風勢緩和。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：亞洲盃外圍賽︱港足雖敗猶榮 破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場︱多圖
Yahoo 新聞：亞洲盃外圍賽︱港人力撐打不死決心 球迷：港隊無辜負期望 「亞洲盃之路只是過程並非終點」
亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港昨晚（18 日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。
亞洲盃之路畫上句號，有球迷未能接受，在場邊發呆、落淚；亦有球迷繼續叫口號，感謝球員付出，鼓勵球員再戰。支持港隊十多年的吳先生與曾先生結伴觀賽，完賽後一度呆站場邊，但亦不時與在場球迷一同叫口號為球員打氣。吳指「咁都會有少少唔開心，但盡晒力我覺得ok，不過個哨覺得有啲大細邊。香港隊做咗好多嘢，都會繼續支持香港隊」。曾先生就稱「都幾可惜」，形容港隊下半場「想追返和個決心係好大」，「香港人打不死嘅決心，香港隊做到出嚟」。
至於回顧比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。
Yahoo 新聞：【明減暗加】兩電減燃料費、加基本電費 為明年淨電費回升埋伏筆
兩間電力公司昨同時宣佈調整明年電費。明年 1 月 1 日起，中電下調電價 2.6%，港燈則下調 2.2%。不過兩電的基本電費均告上調，中電每度電加 3.2 仙，港燈加 5 仙。整體電費下調純因燃料調整費減幅多於基本電費升幅，意味來年整體電費仍有可能回升。港燈聲稱，燃料費屬實報實銷，電力公司不會從中賺取任何利益。
Yahoo 新聞：貨機墮海兩死︱初步調查：起飛前得悉其中一個引擎失靈 降落後「全速前進」未減速
Yahoo 新聞：貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引 容許引擎失靈照起飛：可以賴邊個？係咪賠返個細佬畀我？
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今年 10 月降落香港機場時從北跑道滑出並墮海，事件導致兩名地勤職員死亡。民航意外調查機構昨發佈初步報告，發現貨機在起飛時，其 4 號發動機（即引擎）的反推裝置沒有運作，即其中一個減速功能失靈，當飛機降落時，該發動機更進一步處於「全速前進」狀態，導致其餘 3 個發動機即使開啟反推裝置，亦無法阻止飛機偏離跑道，最終墜入海中。
事故中兩名死者家屬昨日曾與民航意外調查機構會面。其中 30 歲死者的胞姐陳小姐接受《Yahoo新聞》查詢時表示，機構代表在會上引述報告指， 4 號發動機的反推裝置無法運作，惟對方未有提及該問題在起飛前已經發現，直至家屬再讀報告才知悉。「你明知出發前已經有問題，你確保唔到係咪要用 4 號引擎，都照畀佢起飛，咁一有事就死梗，可以賴邊個呢？係咪賠返個細佬畀我吖？唔係㗎嘛。」
Yahoo 新聞：新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭
鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂及文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。
【今日重點財經新聞】
信報：港千萬富翁增至近40萬人 花旗：平均34歲賺首個100萬
花旗香港公布「香港千萬富翁調查報告2025」，至今年中，香港有約39.5萬個千萬富翁，較去年底增約1.2%，該個群組累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，而股票和基金為其主要投資工具。
Yahoo 財經：美股日誌｜標指連跌4日 比特幣曾破9萬美元
美股向下，標普500指數連跌四日，道瓊斯指數在早市一度失守46,000點水平，跌幅超過500點，收市稍為收窄。在人工智能相關股份受質疑之際，市場風險胃納轉弱。比特幣一度跌破9萬美元大關，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數碼資產市場的信心，部分小幣值加密幣跌幅更深。
「去哪兒旅行」的數據顯示，中國人熱門出境遊目的地次序已經重整。從已國際機票訂票量來看，韓國在剛剛過去的周末（11 月 15 日 - 16 日）成為中國人新晉 TOP 1 出境遊熱門目的地，韓國首爾是出境搜索量最高的目的地。此外，遊客前往泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印尼的預訂量也靠前，其中新加坡、雪梨、峇厘島的搜索量比上周成長超過 10%。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。施宇琪入行前於一間投行任職股票期權交易員，擁有5年金融業經驗。為咗參選港姐，施宇琪減咗14KG；不過，施宇琪透露參選香港小姐後一度對前途感到迷茫；近日，佢更宣布將有一個重大改變。施宇琪日前拍片宣布自己將轉型，向財經主播出發。
Yahoo 娛樂圈：霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生，準備咗多個生日蛋糕喺IG分享照片時就寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）相當甜蜜。及後有傳霍啟仁喺遊艇上向Namfon單膝下跪求婚成功，早前霍震霆亦喺接受傳媒訪問時證實消息，日前網上流出霍啟仁喺玉龍雪山舉行婚禮嘅影片及照片。
