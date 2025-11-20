Trip.com酒店減$500、機票減$200
全運會男子花劍團體賽港隊奪金｜尖沙咀舖租跌 6% 仍貴絕亞洲｜TVB 台慶謝天華相隔 13 年返娘家跳唱｜11 月 20 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 20 日星期四，預測本港地區今日大致多雲。早上相當清涼，有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗及非常乾燥，最高氣溫約 18 度。吹和緩偏北風，初時離岸風勢清勁。
【今日重點新聞】
Yahoo 體育：全運會｜男子花劍港隊在團體決賽力挫福建 歷史性贏得港隊首面全運會劍擊金牌｜有片
第 15 屆全運會周三（19 日）賽事焦點落在男子花劍團體決賽，香港隊由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成，強勢迎戰由個人賽金牌許杰壓陣的福建隊。最終，港隊在主場觀眾吶喊助威下成功刺下金牌，為香港劍擊隊奪得史上首面全運會金牌，寫下歷史新一頁。
Yahoo 體育：全運會｜黃澤林男單四強激戰3盤惜負無緣決賽摘銅 為港隊贏得首面全運會網球獎牌
港將黃澤林（Coleman）昨出戰男子網球單打4強，與浙江的吳易昺激戰近 3 小時，在領先一盤下倒輸兩盤，以盤數 1:2 不敵對手，無緣晉級決賽，但在不設季軍戰下為港隊贏得一面銅牌。
Yahoo 新聞：6 人涉毀選舉海報及恐嚇被捕 有人疑不滿街站聲浪過大 4名男童貪玩破壞海報
立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，警方昨日（19 日）表示，近日接獲三宗案件涉不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報，共拘捕 6 人。
Yahoo 新聞：科大醫學院｜葉玉如稱已有 6 教授到任 全球招聘院長需「對中國、香港有認識」
政府周二公布，委託香港科技大學成立本港第三間醫學院。科大校長葉玉如昨（19 日）表示，會開始全球招聘院長，又提到已有 6 位臨床教授到任，並在傳媒提問下，介紹其中一位曾任澳洲國立大學的教授。葉玉如又提及，已有 36 位學者簽署加盟意向書，當中「好多都係來自香港。」 葉玉如指，院長的要求包括富有醫學教育經驗，以及「對香港有認識、對中國有認識。」
【今日重點財經新聞】
戴德梁行發表最新一期《全球主要零售大街》報告，今年由英國倫敦新龐德街（New Bond Street）以每年每方呎租金2231美元（約1.74萬港元），首次登上榜首，成為全球最昂貴零售地段。受惠於零售商需求強勁，新龐德街租金按年升幅高達22%，令排名連跳兩級，超越去年榜首的意大利米蘭蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）及排名第二的美國紐約上第五大道（Upper 5th Avenue）。
恒生銀行（0011.HK）再有高層管理人員變動，消息透露，加入該行未足4年、年僅約46歲的恒生人力資源總監何樂斯（Gloria Ho）已經請辭，今年底將會離任；她亦位列恒生目前10位「高層管理人員」之一，在滙豐集團內屬於「Band 2」（相等於董事總經理）級別高管。
AASTOCKS：圓匯續弱 每百日圓兌港元見4.96算 美元上揚
日本財務大臣片山皋月周三會見了日本央行行長植田和男，日本新政府正在密切關注市場動態，日圓跌至10個月以來的最低。美元兌日圓升至157.1，每百日圓兌港元見4.96算。
Yahoo 財經：美股日誌｜標指結束4連跌 英偉達績優盤後漲
美股反覆回升，部份一次捱孤的科技股又買盤吸納，標普500指數結束四日跌勢，納斯達克指數跑贏大事，道瓊斯指數升不足50點。英偉達收市後公布業績。聯儲局上月會議，許多委員反對在下次會議再次減息，市場繼續調低減息預期。比特幣再與科技股背道而馳，又跌穿9萬美元。油價回落，紐約期油在60美元以下收市，美國再度推動俄羅斯停止侵略烏克蘭。
【今日重點娛樂新聞】
TVB 昨晚台慶，當中最令人期待就是58歲謝天華相隔13年重返台慶舞台，與30位TVB小花演出歌舞，場面震撼！天華當年在《學警狙擊》演「Laughing哥」爆紅，今次他亦跳唱當年《學警狙擊》主題曲《黑白變奏》，依然魅力十足！30位小花均穿上小背心以纖腰示人，非常吸睛！
Yahoo 娛樂圈：TVB台慶2025 紅地氈｜戴祖儀波波無懼冷風超性感谷盡上陣 郭珮文閃裙盡顯身材
TVB男女藝人傾巢而出現身台慶，各人都盛裝打扮登上紅地氈。
