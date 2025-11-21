Trip.com酒店減$500、機票減$200
江旻憓參與選舉論壇稱冀「同香港一齊贏」｜領展香港商戶續約租金跌 6.4%｜吳家樂鄧兆尊節目細數圈中麻煩友｜11 月 21 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 21 日星期五，預測本港地區今日大致多雲。早上清涼。日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約 22 度。吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：立法會選舉・旅遊界︱江旻憓冀「同香港一齊贏」盼生兒育女 馬軼超支持者：跑馬都有大熱倒灶
立法會旅遊界選舉論壇昨日（20 日）下午在荔枝角政府合署舉行，兩名候選人，奧運金牌得主江旻憓以及觀塘區議員馬軼超出席。江旻憓論壇開首發言時指，會以運動員「追落後」的心態參加這場選戰，又希望用旅遊界議員的身份發揮體育精神，讓「無處不旅遊」成為現實，「真正嘅贏，唔係自己贏，而係大家一齊贏，同香港一齊贏」。至於馬軼超的支持者受訪時表示對馬有信心，「當然對手知名度高，但知名度高唔等於一定贏，跑馬都有大熱倒灶。」
Yahoo 新聞：一諾中學醜聞｜改名「愛生中學」申請辦學 教育局擬拒新校註冊：兩校有明顯關連
涉「雙重學籍」等醜聞的一諾中學早前被教育局「釘牌」，被指在未經批准下收取每名學生 20 萬元「建校費」，校長等人涉欺詐被捕。一諾中學被指以「愛生中學」的名義，向教育局申請於位於紅磡的同一校舍辦學。教育局回覆《Yahoo 新聞》查詢時稱，周四（20 日）已發信通知申請人，正考慮拒絕為該校註冊。
Yahoo 新聞：新田科技城｜土地釋放平整需時 10 年 河套、洲頭、麒麟為樞鈕 政府全資擁平台公司
政府昨日公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涉及約 210 公頃土地。政府估計，新田科技城在完全運作階段，每年將為本港 GDP 貢獻 2,500 億元或以上，提供超過 30 萬個全職工作崗位。創新科技及工業局局長孫東表示，土地釋放和平整工作需時 10 年，不排除未來會加速發展。
Yahoo 新聞：急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟
醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」
Yahoo 新聞：BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排 英語要求提升至 B2 水平
英國政府內政部在當地時間周四（20 日）公布最新移民政策諮詢文件，將合法移民永居門檻由原本 5 年增加到 10 年至 20 年；至於香港人最關注的英國國民（海外）簽證（BN(O) Visa）計劃，文件已先行確認會維持「5 + 1」的安排，簽證持有人在英國居住滿 5 年可以獲永久居留權，再居住 1 年可登記成為英國公民（British Citizen）。不過，諮詢文件同時列出不同移英人士都要符合申請永居的基本要求（mandatory requirements），包括沒有犯罪紀錄，英語水平達到 B2，以及有繳交入息稅等。
【今日重點財經新聞】
信報：領展中期分派削5.9% 股價挫 港商戶續約租金跌6.4% 內地降一成六
領展（0823.HK）昨午公布中期業績，截至9月底止，可分派總額32.83億元，按年減少5.6%；分派比率100%，每基金單位分派126.88仙，跌5.9%。期內收益70.23億元，減少1.8%；物業收入淨額51.78億元，跌3.4%，主要由於香港及內地的續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。截至9月底，淨負債比率22.5%，較3月底升一個百分點。領展股價午後急挫，低見38.52元或跌7.1%，收報38.8元，仍跌6.4%。
信報：港半新股1900億解禁潮殺到 寧德限售期屆滿 應聲挫半成
上市滿半年的寧德時代（3750.HK）昨面臨基石投資者限售期解禁，股價昨挫逾半成收市。由於上半年有多隻新股上市，據統計由現在至年底前，本港半新股解禁規模逾1900億元。
Bloomberg：比特幣自4月以來首次跌破8.7萬美元 加密貨幣市場延續跌勢
比特幣下跌逾4%，自4月以來首次跌破8.7萬美元。市場難以吸引新的買盤，而今年早些時候支撐價格的動能基本消退。這輪回調發生在短線交易者連續數周平倉，以及10月創紀錄上漲後遺留持倉尚未消化之際，使市場更易受到拋壓和劇烈波動影響。
鉅亨網：中日關係急凍！《鬼滅之刃》單日票房跌破1,000萬 上座率僅1%
日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房大跌，貓眼的數據顯示，該片週四（20 日）上座率只有 1%，票房僅人民幣 889 萬元。日本首相高市早苗發表涉台言論，引發中國觀眾強烈不滿，該電影票房開始下滑。11 月 17 日，該片上座率從前一日的 8.6% 驟降至 3.1%，單日票房也從前一日的人民幣 9,000 萬元跌至 2,500 萬元左右，之後持續走跌，到了 11 月 20 日單日票房首次跌破 1,000 萬元。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒
劉嘉玲與一眾藝人參與嘅內地綜藝節目《一路繁花2》中，談及一些耍大牌、不敬業的演員時，嘉玲姐大爆拍戲時遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度，直言「很生氣」仲想借拍戲暴打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打」。娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞。
Yahoo 娛樂圈：TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演
TVB 台慶周三晚舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Shaun演唱《葡萄成熟時》更被網民批評似朗誦，甚至可以取代黃宗澤被封為「魔音」。對此，Shaun昨日於社交平台表心聲。
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒
娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞－Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 16 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
英政府確定BNO申永居維持「5+1」 英語要求升至B2
英國政府今日發表最新入境政策改革諮詢文件，港人最關心嘅BNO「5+1」永居安排將會維持，無需要拉長到「10+1」，不過亦有收緊部分門檻。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 21 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
Eve Jobs「蘋果之父小女兒」是人生勝利組？27歲的她沒繼承任何遺產，憑實力當上超模走出自己的道路
Steve Jobs 的小女兒 Eve Jobs 早前舉辦盛大婚禮，據指「上流婚禮」花費 5 千萬於英國舉行，當大家認為是「富二代」理所當然時，原來 Eve Jobs 從沒有繼承管理 Steve Jobs 的遺產，而是靠一己之力在努力建立自己的事業。Yahoo Style HK ・ 1 天前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 21 小時前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
屯門容龍居四房套連車位6球沽 呎價6千創新低 平過居屋！
二手市場交投轉旺，有業主減價加速去貨。屯門容龍居一伙四房套，近期以618萬元連車位沽出，呎價僅6,371元，創屋苑近九年新低，平過同區居屋。更多消息：上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋居屋王呎價破萬貴過藍籌屋苑！凱樂苑一房綠表價428萬 逆市升7成上述單位為容龍居1座中層B室，實用面積970平方呎，採四房三浴室間隔，早前叫價660萬元連車位放盤，獲用家議價42萬後以618萬元連車位承接，呎價6,371元。據悉，原業主於1997年3月以582萬元購入單位，持貨28年，賬面獲利36萬元，期內升值6%。參考同區居屋最新成交價，龍門居一伙實用面積約592平方呎的三房單位，於本月中以465萬元（居二市場價）成交，呎價7,855元。即上述單位的成交呎價較同區居屋更低。容龍居位於小欖青霞里9號，由隆豐國際發展，於1991年11月開始落成，由4座樓宇組成，共有192個單位。根據28Hse網站資料，容龍居目前共7個4房放盤，叫價由660萬至760萬元。 延伸閱讀: 龍門居 容龍居 凱樂苑 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 22 小時前