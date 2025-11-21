江旻憓參與選舉論壇稱冀「同香港一齊贏」｜領展香港商戶續約租金跌 6.4%｜吳家樂鄧兆尊節目細數圈中麻煩友｜11 月 21 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 21 日星期五，預測本港地區今日大致多雲。早上清涼。日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約 22 度。吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

立法會旅遊界選舉論壇昨日（20 日）下午在荔枝角政府合署舉行，兩名候選人，奧運金牌得主江旻憓以及觀塘區議員馬軼超出席。江旻憓論壇開首發言時指，會以運動員「追落後」的心態參加這場選戰，又希望用旅遊界議員的身份發揮體育精神，讓「無處不旅遊」成為現實，「真正嘅贏，唔係自己贏，而係大家一齊贏，同香港一齊贏」。至於馬軼超的支持者受訪時表示對馬有信心，「當然對手知名度高，但知名度高唔等於一定贏，跑馬都有大熱倒灶。」

Yahoo 新聞：一諾中學醜聞｜改名「愛生中學」申請辦學 教育局擬拒新校註冊：兩校有明顯關連

涉「雙重學籍」等醜聞的一諾中學早前被教育局「釘牌」，被指在未經批准下收取每名學生 20 萬元「建校費」，校長等人涉欺詐被捕。一諾中學被指以「愛生中學」的名義，向教育局申請於位於紅磡的同一校舍辦學。教育局回覆《Yahoo 新聞》查詢時稱，周四（20 日）已發信通知申請人，正考慮拒絕為該校註冊。

Yahoo 新聞：新田科技城｜土地釋放平整需時 10 年 河套、洲頭、麒麟為樞鈕 政府全資擁平台公司

政府昨日公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涉及約 210 公頃土地。政府估計，新田科技城在完全運作階段，每年將為本港 GDP 貢獻 2,500 億元或以上，提供超過 30 萬個全職工作崗位。創新科技及工業局局長孫東表示，土地釋放和平整工作需時 10 年，不排除未來會加速發展。

Yahoo 新聞：急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟

醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」

Yahoo 新聞：BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排 英語要求提升至 B2 水平

英國政府內政部在當地時間周四（20 日）公布最新移民政策諮詢文件，將合法移民永居門檻由原本 5 年增加到 10 年至 20 年；至於香港人最關注的英國國民（海外）簽證（BN(O) Visa）計劃，文件已先行確認會維持「5 + 1」的安排，簽證持有人在英國居住滿 5 年可以獲永久居留權，再居住 1 年可登記成為英國公民（British Citizen）。不過，諮詢文件同時列出不同移英人士都要符合申請永居的基本要求（mandatory requirements），包括沒有犯罪紀錄，英語水平達到 B2，以及有繳交入息稅等。

【今日重點財經新聞】

領展（0823.HK）昨午公布中期業績，截至9月底止，可分派總額32.83億元，按年減少5.6%；分派比率100%，每基金單位分派126.88仙，跌5.9%。期內收益70.23億元，減少1.8%；物業收入淨額51.78億元，跌3.4%，主要由於香港及內地的續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。截至9月底，淨負債比率22.5%，較3月底升一個百分點。領展股價午後急挫，低見38.52元或跌7.1%，收報38.8元，仍跌6.4%。

信報：港半新股1900億解禁潮殺到 寧德限售期屆滿 應聲挫半成

上市滿半年的寧德時代（3750.HK）昨面臨基石投資者限售期解禁，股價昨挫逾半成收市。由於上半年有多隻新股上市，據統計由現在至年底前，本港半新股解禁規模逾1900億元。

Bloomberg：比特幣自4月以來首次跌破8.7萬美元 加密貨幣市場延續跌勢

比特幣下跌逾4%，自4月以來首次跌破8.7萬美元。市場難以吸引新的買盤，而今年早些時候支撐價格的動能基本消退。這輪回調發生在短線交易者連續數周平倉，以及10月創紀錄上漲後遺留持倉尚未消化之際，使市場更易受到拋壓和劇烈波動影響。

鉅亨網：中日關係急凍！《鬼滅之刃》單日票房跌破1,000萬 上座率僅1%

日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房大跌，貓眼的數據顯示，該片週四（20 日）上座率只有 1%，票房僅人民幣 889 萬元。日本首相高市早苗發表涉台言論，引發中國觀眾強烈不滿，該電影票房開始下滑。11 月 17 日，該片上座率從前一日的 8.6% 驟降至 3.1%，單日票房也從前一日的人民幣 9,000 萬元跌至 2,500 萬元左右，之後持續走跌，到了 11 月 20 日單日票房首次跌破 1,000 萬元。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒

劉嘉玲與一眾藝人參與嘅內地綜藝節目《一路繁花2》中，談及一些耍大牌、不敬業的演員時，嘉玲姐大爆拍戲時遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度，直言「很生氣」仲想借拍戲暴打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打」。娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞。

Yahoo 娛樂圈：TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演

TVB 台慶周三晚舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Shaun演唱《葡萄成熟時》更被網民批評似朗誦，甚至可以取代黃宗澤被封為「魔音」。對此，Shaun昨日於社交平台表心聲。