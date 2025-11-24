香港街馬行李領取混亂｜港初創還原 David Webb 網站不圖利｜李嘉欣許晉亨結婚 17 周年抱狗合照曬恩愛｜11 月 24 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 24 日星期一，預測本港地區今日大致天晴，日間乾燥及溫暖，市區最高氣溫約 27 度，新界再高一兩度。吹和緩東北風，晚上轉吹清勁北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎

「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。

Yahoo 新聞：古埃及文明大展｜盲盒threads大熱逼爆西九 故宮博物館：正全力補貨

香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽，但開放後首個周末因人流眾多而出現混亂。博物館昨日（ 23 日）上午表示，由於訪客人數眾多，已於上午 11 時起暫停發售所有現場門票。至下午，館方指已於今日下午 3 時 30 分起恢復現場售票。另外展覽銷售的盲盒「法老貓咪毛公仔系列」出現 900 元一隻的網上炒價，故宮表示商品現已售罄，團隊正全力補貨，期待盡快再次上架。同時，顧客可於禮品店外掃瞄二維碼填妥網上預訂表格。

Yahoo 新聞：港產電子踢躂舞鞋誕生 舞步觸發鼓聲雷聲 小藝團突破香港有限空間：激發探索的勇氣

用舞步在地面敲出節奏和樂聲，踢躂舞既是舞蹈又是樂器，但因場地所限，在香港從來不是主流。年輕踢躂舞室 STEP OUT Studios 在小眾藝術圈默默耕耘，花兩年時間研發出能觸發鼓聲、玻璃碎聲、甚至說話聲的電子踢躂舞鞋，與跨媒介團隊和 5 位舞者在本週末演出香港首個電子踢躂舞劇場《The Next Movement》，以全新劇場體驗啟發觀眾面對未知未來的勇氣。

Yahoo 新聞：立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯

立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。由踏出家門開始，街頭巷尾的選舉宣傳映入眼簾。從屋苑範圍，到繁忙的行人天橋、天星碼頭「五支旗桿」；從平日鮮有出現政治宣傳的公廁外牆、消防車身，乃至馬會投注站，甚至是標明「不准標貼」的學校外牆，都可見呼籲市民 12 月 7 日投票的海報與橫額，可說「總有一張喺左近」，即刻睇吓圖輯。

【今日重點財經新聞】

信報：港初創還原David Webb網站 不會圖利

知名股評人兼財經網站Webb-site.com創辦人David Webb因為患病，上月底關閉其創辦27年的網站伺服器，公共存取亦終止。不過，近日有本港AI初創企業舵手稱已把該網站還原。 醫療生成式人工智能初創企業0xmd創辦人兼總架構師區兆倫（Allen Au）說，透過解讀原始碼及編程執行，已把Webb-site網站還原，「還原版」除了保留原版本珍貴的歷史數據、介面及功能外，今後亦會每日自動更新數據。他重申，不會藉該網站圖利，未來若增添功能亦絕不涉及Webb明確反對的加密貨幣或其不認同的元素，以此明志向對方致敬。

信報：阿里淘寶閃購恐季蝕350億 料見頂 外賣戰衝擊業績 經調整淨利預計挫63%

內地外賣補貼大戰夏季開打，參與者阿里巴巴（9988.HK）和美團（3690.HK）本周公布的季績將反映有關影響。綜合券商預測，阿里第二季度（截至9月底）收入預估按年升4%，至2452億元（人民幣．下同）；惟經調整淨利潤料急挫63%，降至135億元。阿里上季大舉投入即時零售業務，「淘寶閃購」季度虧損預計高達350億元，但相信已經見頂。隨着投資高峰過去，券商呼籲投資者聚焦阿里雲增長和AI發展。

信報：中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞

對中國人而言，黃金不僅是財富象徵，更是面子與情感的延伸──從婚嫁禮儀到節慶送禮，金飾承載着體面與祝福的雙重意義。只是近年金價飆升，加上內地消費降級，連「買金保值」也成了一種壓力。於是，這個全球最古老的資產，在內地市場展開了一場新布局。

Yahoo 財經：抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人

中日關係轉趨緊張，日本旅遊業首先「中槍」，當中一家旅遊巴公司因大量中國旅行團近日取消行程，損失逾 3,000萬日圓（約149萬港元），有網民追查後發現這間旅遊巴公司原來由中國人經營，令整件事變相「中國人抵制中國人」，涉事商人可謂甚為無辜。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於周日慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。

東方日報：「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育

藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。