足總與韋斯活結束合作關係｜施永青料樓價升 6 年學者異議｜胡杏兒李乘德派對慶祝結婚十周年｜11 月 25 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 25 日星期二，預測本港地區今日天晴及非常乾燥。日間最高氣溫約 25 度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：足總與韋斯活「達成共識結束合作關係」 照向球員及團隊發放 100 萬獎金 領軍 15 個月勝率約五成

中國香港足球總會昨（ 24 日）宣布，已與中國香港代表隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，雙方結束合作關係。韋斯活表示，過去 15 個月是「不可思議的」，球隊在世界排名、比賽風格方面都有進步。他坦言，未能帶領球隊晉級亞洲盃是一個遺憾，稱沒有人比他更傷心。韋斯活又稱，「看到啟德坐滿了出色的球迷、七連勝、創下入場人數紀錄，以及一個團結的地區，都是我永誌不忘的回憶。」他認為，現在是時候讓其他人帶領中國香港代表隊向前邁進，並祝願足總和中國香港隊所有球員一切順利。

Yahoo 新聞：保安局擬禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」運作 指組織旨在顛覆國家政權

保安局局長鄧炳強昨日（24 日）擬根據《維護國家安全條例》，命令禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，並已分別向這兩個組織發出書面通知，讓它們可在命令發出前提出申述。當局指，這兩個組織的目標是顛覆國家政權，包括推動「自決」、制定香港「憲法」，試圖推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關或特區政權機關等。

Yahoo 新聞：維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都

維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但昨日（24 日）則宣布改為中國四川成都。學校通告說，是因應港府近期的特別旅遊提示，呼籲前往日本的港人保持警覺及注意安全，加上保安局更新了「外遊警示制度」的相關資訊，校方經審慎評估整體環境的安全風險及不確定因素後，決定更改交流團地點。

Yahoo 新聞：習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分

國家主席習近平周一主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。

足總與韋斯活「達成共識結束合作關係」 照向球員及團隊發放 100 萬獎金 領軍 15 個月勝率約五成 (Photo by Thomas Tang/Eurasia Sport Images/Getty Images)

【今日重點財經新聞】

信報：施永青料樓價升6年 學者異議

本港樓價今年累升3.5%，相比2021年8月歷史高位的跌幅收窄至25.53%，全年有望終結連跌3年的頹勢，中原集團主席施永青在旗下報章專欄稱，本港住宅市道已確認見底回升，預計3年內中原城市領先指數（CCL，現時為142.49）會較今年3月的年內低位134.89回升41.85%，衝越2021年高位，即攀見191.34的歷史紀錄，並估計升浪可持續6年，2031年樓價較今年3月低位累漲85%，CCL可衝高至250。有學者兼財經專家不認同施永青的觀點，認為樓市只會橫行。

信報：MPF對沖遣散9300宗季降15% 兩年首錄按季回落 公司結業裁員減

本港第三季以抵消遣散費為理由提取強積金（MPF）的申索9300宗，按季下跌近15.5%，為2023年第四季以來首次出現季度回落。分析認為，這與近月本港經濟及消費情況改善，企業結業、裁員情況或有所緩和有關，料第四季相關申索會繼續回落或平穩，但能否持續下去，仍視乎未來經濟及其他因素而定。

信報：彭博：城投公司在港違規發債

地方政府融資平台（又稱城投公司、LGFV）近年積極「化債」，卻傳出當中涉及違規活動。彭博引述消息稱，部分城投公司在沒有明文列載債券財務情況下，為投資者提供額外回報（extra undocumented payments to investors），涉嫌「枱底回佣」，情況更由內地擴散至香港。據報，城投公司會以不同方式增加債券吸引力，其中一個案為發售價格提供龐大折讓，令票面息由中單位數，大幅提升至15厘或以上，而發行人提供的折讓，以顧問費方式發放予承銷銀行。

Bloomberg：蘋果罕見裁員 在銷售部門精簡數十個崗位

為了優化對企業、學校和政府的產品銷售，蘋果公司裁減了數十個銷售崗位，對於這家iPhone製造商而言實屬罕見的裁員舉動。據知情人士透露，管理層在過去幾周通知了受影響員工。裁員涉及整個銷售部門，某些團隊受影響尤其嚴重，不過公司並未告知員工涉及多少崗位。受影響的職位包括服務大型企業、學校和政府機構的客戶經理，以及為潛在大型客戶舉辦機構會議和產品演示的蘋果簡報中心工作人員。

施永青料樓價升6年 學者異議

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年 茅台香檳奢華菜式款待賓客

現年46歲嘅胡杏兒，2015年與圈外男友李乘德（Philip）結婚，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），結婚10年一直非常恩愛。為咗慶祝結婚十周年紀念，日前佢哋就舉行一場豪華嘅慶祝派對，邀請多位圈中好友出席，包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智、林盛斌BOB、崔建邦及黎芷珊等等，場面熱鬧。

東方日報：兩大棄將入圍！李佳芯離巢爭視后 炎明熹提名歌曲獎

台慶頒獎禮昨日（24日）公布入圍名單，當中以李佳芯和炎明熹有份入圍成為焦點。已離巢李佳芯憑《麻雀樂園》入圍最佳女主角，與佘詩曼爭視后；至於被無綫雪藏，現在亦已離巢的炎明熹，憑歌曲《最動人一次》入圍最佳電視歌曲。