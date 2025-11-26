小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
劉馬車涉襲擊及非禮判囚 4 個月｜港出口飆 17.5% 勝預期｜鄭伊健東京演唱會因「不可抗力」取消｜11 月 26 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 26 日星期三，預測本港地區今日天晴。早上清涼，日間非常乾燥，最高氣溫約 24 度。吹和緩東北風。
【今日重點新聞】
am730：劉馬車涉火鍋店襲擊網紅葉子健及Starbucks非禮女子 判囚4個月
案底纍纍的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。昨日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。
Yahoo 新聞：23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕
Threads 前日有帖文表示，葵涌廣場一間班戟店被警員拉起封鎖線搜查。警務處國家安全處證實，前日（24 日）於葵涌區採取執法行動，拘捕一名 32 歲本地男子和一名 27 歲本地女子，指控他們違反《維護國家安全條例》第 24 條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪。警方稱，該名男子涉嫌於 2020 年 10 月至 2025 年 10 月期間，多次透過其擁有的店鋪的社交媒體平台發布具煽動意圖的帖文，並資助危害國家安全的活動。
銅鑼灣利舞台廣場外牆昨日下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。
Yahoo 新聞：CNN：俄羅斯誘騙外國人充軍 有受騙者以為是做建築、貨倉工 中國人也有入伍
俄羅斯入侵烏克蘭已有三年零九個月，俄軍兵源似乎源源不絕，原來背後得靠詐騙與賄賂招攬外援充軍。CNN 報道，被烏克蘭擄獲的俄羅斯戰俘當中，不乏「八國聯軍」，國籍包括肯尼亞、尼泊爾、塔吉克等等，人數接近二百，來自 37 個國家，但俄軍的外援人數遠遠不止於此。據報中國人也有份當俄軍外援，他們獲答應免費教育及食住照顧。
【今日重點財經新聞】
信報：港出口飆17.5%勝預期 受惠趕發貨 10月輸美激增40.5% 全年整體看升一成
本港對外商品貿易持續強勁，10月進出口增速均加快且遠勝預期。政府統計處公布，10月商品整體出口貨值4618億元，按年急升17.5%，增幅較9月的16.1%提高，創3月以來最大升幅及連續4個月增速擴大，而且升勢遠高於市場預期的10.7%。當中對美國的出口，更由9月時的僅升4.8%，大幅加速至10月時的40.5%。分析認為，業界應趕在10月底中美貿談前加快出口，料全年本港出口可維持10%以上的增幅，明年則有機會放緩至約5%。
根據美國顧問公司美世（Mercer）最新發表的《2025食品雜貨價格趨勢》報告顯示，食品作為日常開銷的主要部分，在過去10年因供應鏈問題、通貨膨脹、進口依賴、滙率波動和消費者偏好等因素，經歷顯著變化，其中，香港的雜貨價格，在過去10年大幅上漲33%，升幅最高的是番茄醬及梳打水，分別達183%及124%。
Bloomberg：聯儲局新主席人選 白宮國家經濟委員會主任哈塞特看高一線
據知情人士透露，隨著聯儲局新任主席人選的遴選進入最後幾周，白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特被總統特朗普的顧問和盟友視為下任聯儲局主席人選的領跑者。要求匿名的知情人士表示，若哈塞特當選，特朗普將得以把一位熟識且信任的親密盟友安插在獨立的中央銀行。部分知情人士表示，哈塞特被視為能將總統的降息理念帶入聯儲會的人選。
Yahoo 財經：美股日誌｜減息預期不止於12月 道指曾升逾700點
美股連升三日，道瓊斯指數升超過700點，升幅超過1.5%，納斯達克指數升近1%。減息預期主導大市，市場預期12月會再減息之餘，又傳出美國總統特朗普可能提名其心腹擔任聯邦儲備局下屆主席。美國10年期國債息率一度跌破四厘，金價連升第二日。俄羅斯和烏克蘭達成停火的預期升温，油價下跌。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。 鄭伊健的經理人公司在社交網站宣布消息：「感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。原定於2025年12月5日（五）19:00在「Yebisu Garden Place, The Garden Hall」舉辦的＜Ekin Cheng Live In Tokyo 2025＞，因不可抗力因素，宣布取消。對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。」
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。照片流出後，有網民留言表示：「希望她自强，闖出自己的一片天地。」
