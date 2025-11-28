宏福苑五級火增至 94 死｜MIRROR 因火災不參與 MAMA 頒獎典禮｜大家樂大快活半年純利齊挫｜11 月 28 日・Yahoo 早報

各位讀者，今日係 2025 年 11 月 28 日星期五，預測本港地區今日大致天晴及非常乾燥。早上清涼。日間最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風。稍後轉吹和緩東至東北風。

【大埔宏福苑五級火】

大埔宏福苑五級火，消防處周五（28 日）表示已經大致救熄，預計早上 9 時前會完成涉事樓宇所有單位的破門搜索工作。消防處指，截至早上 6 時，火警共造成 94 人死亡，當中 1 名死者為消防員；另由消防處處理的傷者共有 76 人，包括 11 名消防員。

行政長官李家超昨日傍晚見記者，宣布港府成立「大埔宏福苑援助基金」，政府會出資 3 億元，政府並會即時向受影響住戶派發一萬元「應急錢」，周四晚上起優先在各庇護中心發放。戶口資訊為中銀香港戶口，港幣戶口號碼 012-875-2-190159-7，其他貨幣戶口號碼 012-875-2-190160-7。

李家超又說，政府會暫停選舉工程，並會暫停餘下所有官方立法會選舉論壇。被問到會否押後選舉，李家超未有正面回應，只表示選舉工程已暫停，目前首要任務是做好今次應急及救援工作，政府將在統籌工作第一階段完成之後，審視整個情況，再決定選舉如何繼續。

在馮梁結中學的臨時庇護中心，有災民反映政府在災後安排混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。有災民就表示，一萬元應急錢「有好過冇」，可能會用來購買禦寒衣物；又有街坊反映，有人收到錯誤訊息，以為是派發現金。

大批宏福苑居民受災，全港市民一呼百應，有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Kathy 說，相信支援工作有可能持續「要搞成個月」，之前沒想過跟數千個素未謀面的人合作，未能估計群組將要運作到甚麼時候，「我相信之後會有人接手」。

37 歲消防員何偉豪在火災中殉職，與何拍拖多年的女友在社交平台發文悼念，指感到難以接受，形容何偉豪是她的superhero，為他感到驕傲，「我個superhero任務完成返左氪星啦～」帖文又多謝大眾的關心，亦表示需要空間消化事件，「我好想好想可以再拖住你隻手…」。

當局昨日表示，發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準；在未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除導致火勢迅速蔓延。據宏福苑工程承建商通告，外牆施工期間會使用發泡膠板將單位外牆玻璃窗遮蓋作保護，以免工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。有專家接受《Yahoo 新聞》訪問時表示，發泡膠保護性雖較高，但其實「做多咗」；業界多常用瓦通紙來封玻璃窗，但兩者都並非有阻燃性，坦言除非客戶特別要求，才會使用成本較高的噴灑「防火水」做法，或使用防火布。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【今日重點財經新聞】

信報：大家樂大快活半年純利齊挫 北上消費成風 極端天氣衝擊

港人外遊及北上消費影響本地快餐市場，大家樂（0341.HK）及大快活（0052.HK）公布，截至今年9月底止，半年股東應佔溢利分別為4673萬元及1321萬元，按年下跌67.6%及14.8%。大家樂派中期股息10仙，按年減少33.3%；大快活則維持派發中期股息5仙。大家樂提到，今年7月至9月受多次極端天氣事件的不利衝擊，加上暑假月份，早午時段面對更激烈的價格戰，以及消費者用餐習慣轉變，均導致旺季節日、周末及晚市時段人流減少。兩間公司均表示，快餐業市場環境充滿挑戰。

信報：美國防部促列8華企「軍企清單」

彭博引述五角大樓致美國國會的信函報道，美國國防部認定阿里巴巴（9988.HK）、百度（9888.HK）、比亞迪（1211.HK）在內的8家中國企業應被列入「中國軍事企業清單」（CMC或1260H List），認為這些企業為中國軍方提供協助。目前尚不清楚相關公司是否已經正式被納入清單，進入該名單不會帶來直接法律後果，但美國投資者會視之為警告。 需要留意是，該信函是在中美元首釜山會晤之前的3周發出。其他5家公司包括新易盛（300502.SZ）、華虹半導體（1347.HK）、速騰聚創（2498.HK）、藥明康德（2359.HK）和中際旭創（300308.SZ）。

Yahoo 財經：AI泡沫何時爆煲？美國「AI末日」賭盤 市場押注2026年底高危

人工智能近年席捲全球，資本市場掀起一股「AI淘金熱」，Nvidia（NVDA）市值一度逼近港股主板總市值，不過市場情緒近期轉向，憂慮當年科網股爆破一幕重演。美國預測平台 Polymarket 日前更推出「AI泡沫何時爆煲」賭盤，投資者以真金白銀下注 AI 是否會迎來寒冬，成為金融界焦點。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節

Yahoo 娛樂圈：MAMA2025｜官方發聲明未有回應楊紫瓊周潤發會否出席 加入默哀儀式兼捐款：希望演出能帶來力量

因應今次宏福苑火災事故，原定今晚舉行的韓國音樂頒獎典禮 MAMA 會否舉行引起關注，昨日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。昨晚約 11 時，MakerVille 於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。

Yahoo 娛樂圈：海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手

1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬、連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。但今日有報導指，Effie因病情惡化逝世，圈中人也陸續收到消息。暫時海俊傑未有在社交平台發文。