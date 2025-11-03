安達臣道地盤工人 9 樓墮地亡｜智庫倡港牽頭大灣區辦 2036 奧運｜黃明志否認吸毒藏毒｜11 月 3 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 3 日星期一，預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約 26 度。晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

now 新聞：安達臣道房協地盤工人9樓墮地亡 工權會籲避免在假日開工

安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於昨日下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終不治。工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。

Yahoo 新聞：立法會選舉｜電訊盈科選舉日向員工發半日有薪假 集團董事總經理：呼籲齊心踴躍投票

立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行。電訊盈科向員工發公告，將於立法會選舉日向當值員工發放半日有薪假，鼓勵員工投票。

am730：政府：已在北都覓地作劍擊館選址 爭取任內獲撥款拍板興建

前年《施政報告》提出興建劍擊館，文體旅局局長羅淑佩昨日出席電視節目《講清講楚》時透露，當局已在北都尋覓一幅土地，作長遠劍擊館的選址。她指，現正進行前期研究，期望在自己任期完結前到立法會爭取撥款開始興建；現時啟德體藝館用作全運會的測試賽和決賽，運動員早前反饋非常好，相信對於減輕場地競爭幫助很大。羅淑佩又指體院正改建場地，劍擊運動員即將有更多空間訓練。

【今日重點財經新聞】

信報：智庫倡港牽頭大灣區辦2036奧運 場館齊毋須再投資 財務收益望逾300億

第十五屆全運會11月舉行，香港賽區將舉辦8項競賽項目，包括劍擊、高爾夫球等。這次盛事不僅展現本港體育與基建實力，亦為更長遠的願景鋪路──兩年前成立的智庫「2036工作小組」（2036 Working Group），正研究香港聯同其他大灣區城市、申辦2036年奧運的可能性。小組由法律界、體育界及學術界人士組成，已撰寫可行性報告並向政府提交意見，初步反應正面。小組主席孖士打合夥人陳志強，及小組成員、曾代表澳洲參加奧運划艇的Rachael Kininmonth接受本報專訪分享願景，指毋須額外投資基礎設施，若以過往及2032年澳洲布里斯班奧運會預測，申奧財務收益有望超300億港元。

信報：財資界料港滙今季穩中轉強 儲局下月減息機率高 港美息差續收窄

美國作出年內第二次減息，在聯滙機制下，港息應跟隨美息趨降，而9月份減息以來，港美息差持續收窄（即港息跌幅不及美息）。多位銀行家及財資界人士認為，12月份聯儲局減息機會仍高，中美貿易休戰有利市場氣氛正面，加上年結效應與港元流動性偏緊等多項因素交織，若南向通資金淨流入港股的勢頭保持，相信可利好港滙季內保持穩中轉強格局，年底前一個月港元拆息估計介乎3厘至3.75厘之間。

信報：高盛：中美休戰期 吸科技自強股

備受矚目的「習特會」上周順利舉行，中美兩國元首達成延長關稅一年等共識，惟市場反應不慍不火。高盛中國股票策略分析師付思接受專訪時解釋，這次只是更強化穩定性，實際上沒有太大基本面變化，但「習特會」奠定未來3至6個月，甚至一年內中美關係相對穩定的基礎。當外部環境擾動減低，正是關注結構性投資機會的良機，包括受惠「十五五」期間科技自強概念的人工智能（AI）相關板塊。

Yahoo 財經：低息稅務貸款2025 抓緊借平錢機會

交稅季節又來了，一眾銀行及財務機構亦陸陸續續推出各式各樣稅務貸款優惠，既有現金回贈、靈活還款期，又有特優年利率，更可豁免手續費等等，是大家一年一度借平錢的好機會，貸款用途不但可繳稅，更可作其他財務需要，貸款額可高達月薪18倍或數百萬元。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性

有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。事件惹來外界懷疑黃明志涉毒，他沉默多天後，昨日在社交平台否認吸毒或藏毒，聲稱「頂多最近喝酒比較多」。不過，大馬媒體引述警方說法，卻指經初步驗尿檢測，黃明志的尿液對4種毒品呈陽性反應。

東方日報：許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過

許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼昨現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。