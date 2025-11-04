腦癱嬰醫療事故醫委會主動覆核案件｜港鐵擬發債籌 250 億美元｜黎姿驚喜現身 TVB 與張柏芝激罕同框｜11 月 4 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 4 日星期二，預測本港地區今日多雲，有一兩陣雨，天氣稍涼。日間氣溫徘徊在 22 度左右。吹和緩至清勁東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：腦癱嬰醫療事故︱研訊拖 15 年被永久終止 醫委會主動覆核案件 將重審終止研訊決定︱Yahoo

一對來自深圳的夫婦 2009 年在香港浸會醫院誕下一名男嬰，男嬰出生 3 日後出現癲癇，其後確診腦癱及四肢殘障，父母懷疑分娩期間出現醫療疏忽，向醫務委員會投訴涉事醫生。事件拖延 15 年，醫委會研訊小組上月裁定永久終止研訊。醫委會昨日（3 日）宣布，將根據《醫生註冊條例》主動覆核有關裁決，覆核將於本月 22 日下午舉行。

Yahoo 新聞：立法會選舉2025｜江旻憓出戰旅遊界頻稱「為港爭光」 申棄加國護照 慌問記者「食咗飯未」｜Yahoo

前香港劍擊代表、巴黎奧運金牌得主江旻憓昨日（3 日）宣布報名出戰旅遊界立法會議員選舉。她表示已申請放棄加拿大護照，冀以運動精神繼續「為港爭光」，惟未透露具體參選目標和政綱，以及未回應為何不於體育、演藝、文化及出版界功能界別出選。

Yahoo 新聞：劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo

一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶昨日（3 日）晚上透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。

Yahoo 新聞：《東張西望》不點名指連鎖壽司店涉刺身走私 壽司郎母公司斥報道失實誤導 將採取法律行動︱Yahoo

《東張西望》近日播出，懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更指懷懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，報道中未有點名那一間餐廳。 壽司郎的母公司為「FOOD & LIFE Companies」昨日（3 日）晚上發聲明，批評報道不盡不失，僅憑單方面資訊，「在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材」。強調有關內容直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，引起市民疑慮，對將採取法律行動。

【今日重點財經新聞】

infocast：港鐵擬發債籌250億美元 滙豐任安排行及交易商

港鐵公司(0066.HK)宣佈，已向港交所(0388.HK)提交申請批准債券發行計劃，發債總額達250億美元(約1950億港元)，自10月31日起計12個月，僅向專業投資者(香港聯交所上市規則第37章定義)發行債務證券，所得款項淨額將用於一般企業用途，其中可能包括營運資金、再融資和償還現有債務，亦可將暫時不需要的資金投資於短期有價證券。港鐵表示，此次債券可採用多種貨幣計值，期限不少於一個月，發行形式包括記名式及不記名式，並可根據約定進行貨幣重新計價。

AASTOCKS：星巴克以40億美元向博裕資本出售中國業務60%權益

星巴克(SBUX)周一宣布，將與資產管理公司博裕資本成立合資企業，經營該公司在中國的業務。 根據協議條款，博裕將向星巴克支付約40億美元，以獲得合資企業最多60%的股份。 星巴克將持有40%的股份，並保留向合資企業授權其品牌和知識產權的權利。 星巴克於1999年在中國開設第一間門市，至2015年中國已發展成為該公司第二大市場，僅次於美國。至今，星巴克在中國擁有超過8,000間門市。

信報：太子集團兩關聯公司釘牌 陳志案續發酵 證監與保監出手

柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，先後遭多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，事件愈演愈烈。本港監管機構亦有最新行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示「終止了受規管活動業務」。

Yahoo 財經：江旻憓「閃辭」馬會 這頭政府「現金奶牛」如何撐起旅遊業？

江旻憓從港隊劍擊代表退役後，繼續運用靈活走位姿態，擔任馬會助理經理三個月光速辭職，準備在立法會旅遊界功能組別繼續上位。江旻憓在旅遊界幾乎零經驗，暫時未知對業界貢獻有多少，但「痛失猛將」的馬會一向與旅遊業息息相關，馬會對旅遊業實際貢獻有幾多？

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減

黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？

Yahoo 娛樂圈：黃淑蔓行商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心

歌手黃淑蔓（Feanna）最近獨自一人在尖沙咀一間商場內逛街，突然被人撞到並懷疑被陌生男子非禮，正當她驚惶失措之際曾以眼神向附近的人求救，卻未被理睬令她大感無助。她發文提醒其他女生逛街時要小心，又感謝大家的溫暖訊息。