陳志 27.5 億在港資產遭凍結｜美大行警告股市估值貴瀕回吐｜黃明志深夜發文現身吉隆坡警署報到｜11 月 5 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 5 日星期三，預測本港地區今日大致天晴。早上天氣稍涼。日間最高氣溫約 26 度。吹和緩東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：太子集團陳志涉洗黑錢案 港警方凍結詐騙集團 27.5 億元資產 未有人被捕
Yahoo 新聞：陳志詐騙網絡瓦解 太子集團打造寶石腕錶送多國元首 被指「照顧」中國公安官員兒子換包庇
消息指，香港警方近日針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，發現涉嫌觸犯洗黑錢罪行，截至昨（4 日）凍結集團超過 27 億港元資產。據悉案件涉及早前遭英、美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志。
據外媒報道，除了詐騙業務之外，陳志亦有涉足製錶業：他2在柬埔寨與政商界關係密切，旗下製錶學校設計的鑲 25 顆寶石限量版「蓮花陀飛輪」曾經贈送予多國元首，包括美國總統拜登、加拿大前總理杜魯多等。
Yahoo 新聞：浸大外判工潮不足三個月 清潔工被逼簽離職信 莊臣：工友提出自行離職︱Yahoo
浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，向新營辦商莊臣控股有限公司爭取合理待遇。惟事隔不足三個月，清潔服務業職工會表示，參與工潮的其中一名清潔工在沒有任何警告下，上月被主管以廁所有污跡為由，逼簽「自願離職信」。兩日後莊臣與工會和涉事工友會面，曾協議撤回解僱決定，豈料公司推翻協議，並重施故技逼工友離職。工會斥莊臣「反覆無常」，質疑公司借故向曾參與工潮的工人下馬威。《Yahoo新聞》向莊臣查詢要求工友自願離職及推翻協議原因、對於工會要求道歉及保證不再有同類事情發生有何回應等，莊臣回覆表示，「涉事工友先後兩次均是自行提出離職決定」。
Yahoo 新聞：由禁忌走向藝術 ｜專訪《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋求一份「認同」
從昔日龍虎鳳的江湖印記，到今日承載個人故事的皮膚畫布，香港的紋身文化，經歷了數十年的演變與洗刷，看似早已褪去禁忌色彩，成為新世代的身體宣言。但當紋身變得普及，社會偏見是否真的隨之消散？「香港人好得意㗎，佢哋好睇人。」《TATTOUR HK》創辦人之一的胡 sir 說穿了這種雙重標準。「如果嗰個係美斯、碧咸，係 Johnny Depp，佢哋有紋身就係型。但我哋有紋身就唔得啦，就會畀人查身份證。」
Yahoo 新聞：美國前副總統切尼逝世 享年84歲 小布殊任內擔當副手 促使美國出兵伊拉克
美國前副總統切尼（Dick Cheney）家人周二（4日）發聲明，公布切尼去世，享年84歲。切尼於2001年至2009年小布殊（George W. Bush）任內擔任副手，被視為「美國近代史上最有權勢」副總統，及2003年反恐戰爭的主要推手，出兵伊拉克被指將美國拖入一場戰爭泥沼，引發廣泛爭議。
【今日重點財經新聞】
在地緣政治、宏觀經濟不明朗情況下，今年美國股市主要指數、南韓和日本股市等均創新高，A股亦曾升至10年高位，多位來港出席國際金融領袖投資峰會的華爾街投行及基金業巨頭齊指出，現時股市估值以至投資氣氛都過分高漲，短期或迎來調整，但未改中長期升市格局。高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）預期，未來12至24個月大市有機會出現10%至20%的回吐（drawdown），建議市場要持續投資並分散風險。
投資者憂慮人工智能概念股估值過高，紛紛撤出風險資產，比特幣周二一度跌破10萬美元關口，為逾四個月以來首次。比特幣下跌約5%至100,870美元，盤中低見99,966美元；以太幣下跌近10%至3,296美元。 加密貨幣相關股周二下滑，比特幣大戶Strategy(MSTR.US)下跌約5%。加密貨幣交易平台Coinbase(COIN.US)跌幅逾6%。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
昨日（4日）一度失聯被馬來西亞警方通緝的歌手黃明志於社交平台發上載片段，透露自己已到吉隆坡警署報到，並黑底白色發文強調自己並不會逃避：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」
Yahoo 娛樂圈：甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。
Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
Yahoo Style HK ・ 1 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
Yahoo財經 ・ 20 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
食尚玩家 ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
Yahoo新聞 ・ 1 天前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
姊妹淘 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
BossMind ・ 1 天前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
Yahoo Food ・ 23 小時前
英超話題 ｜C朗責之切 阿摩廉註定難在曼聯成功
Yahoo 體育 ・ 8 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
styletc ・ 1 天前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
法庭線 ・ 22 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
澳洲給中國發貨 加拿大農民急了
鉅亨網 ・ 4 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
am730 ・ 1 天前