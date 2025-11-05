陳志 27.5 億在港資產遭凍結｜美大行警告股市估值貴瀕回吐｜黃明志深夜發文現身吉隆坡警署報到｜11 月 5 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 5 日星期三，預測本港地區今日大致天晴。早上天氣稍涼。日間最高氣溫約 26 度。吹和緩東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：太子集團陳志涉洗黑錢案 港警方凍結詐騙集團 27.5 億元資產 未有人被捕

Yahoo 新聞：陳志詐騙網絡瓦解 太子集團打造寶石腕錶送多國元首 被指「照顧」中國公安官員兒子換包庇

消息指，香港警方近日針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，發現涉嫌觸犯洗黑錢罪行，截至昨（4 日）凍結集團超過 27 億港元資產。據悉案件涉及早前遭英、美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志。

據外媒報道，除了詐騙業務之外，陳志亦有涉足製錶業：他2在柬埔寨與政商界關係密切，旗下製錶學校設計的鑲 25 顆寶石限量版「蓮花陀飛輪」曾經贈送予多國元首，包括美國總統拜登、加拿大前總理杜魯多等。

Yahoo 新聞：浸大外判工潮不足三個月 清潔工被逼簽離職信 莊臣：工友提出自行離職︱Yahoo

浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，向新營辦商莊臣控股有限公司爭取合理待遇。惟事隔不足三個月，清潔服務業職工會表示，參與工潮的其中一名清潔工在沒有任何警告下，上月被主管以廁所有污跡為由，逼簽「自願離職信」。兩日後莊臣與工會和涉事工友會面，曾協議撤回解僱決定，豈料公司推翻協議，並重施故技逼工友離職。工會斥莊臣「反覆無常」，質疑公司借故向曾參與工潮的工人下馬威。《Yahoo新聞》向莊臣查詢要求工友自願離職及推翻協議原因、對於工會要求道歉及保證不再有同類事情發生有何回應等，莊臣回覆表示，「涉事工友先後兩次均是自行提出離職決定」。

Yahoo 新聞：由禁忌走向藝術 ｜專訪《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋求一份「認同」

從昔日龍虎鳳的江湖印記，到今日承載個人故事的皮膚畫布，香港的紋身文化，經歷了數十年的演變與洗刷，看似早已褪去禁忌色彩，成為新世代的身體宣言。但當紋身變得普及，社會偏見是否真的隨之消散？「香港人好得意㗎，佢哋好睇人。」《TATTOUR HK》創辦人之一的胡 sir 說穿了這種雙重標準。「如果嗰個係美斯、碧咸，係 Johnny Depp，佢哋有紋身就係型。但我哋有紋身就唔得啦，就會畀人查身份證。」

Yahoo 新聞：美國前副總統切尼逝世 享年84歲 小布殊任內擔當副手 促使美國出兵伊拉克

美國前副總統切尼（Dick Cheney）家人周二（4日）發聲明，公布切尼去世，享年84歲。切尼於2001年至2009年小布殊（George W. Bush）任內擔任副手，被視為「美國近代史上最有權勢」副總統，及2003年反恐戰爭的主要推手，出兵伊拉克被指將美國拖入一場戰爭泥沼，引發廣泛爭議。

【今日重點財經新聞】

信報：美大行警告 股市估值貴瀕回吐

在地緣政治、宏觀經濟不明朗情況下，今年美國股市主要指數、南韓和日本股市等均創新高，A股亦曾升至10年高位，多位來港出席國際金融領袖投資峰會的華爾街投行及基金業巨頭齊指出，現時股市估值以至投資氣氛都過分高漲，短期或迎來調整，但未改中長期升市格局。高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）預期，未來12至24個月大市有機會出現10%至20%的回吐（drawdown），建議市場要持續投資並分散風險。

AASTOCKS：比特幣跌穿10萬美元關口 創逾四個月新低

投資者憂慮人工智能概念股估值過高，紛紛撤出風險資產，比特幣周二一度跌破10萬美元關口，為逾四個月以來首次。比特幣下跌約5%至100,870美元，盤中低見99,966美元；以太幣下跌近10%至3,296美元。 加密貨幣相關股周二下滑，比特幣大戶Strategy(MSTR.US)下跌約5%。加密貨幣交易平台Coinbase(COIN.US)跌幅逾6%。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃

昨日（4日）一度失聯被馬來西亞警方通緝的歌手黃明志於社交平台發上載片段，透露自己已到吉隆坡警署報到，並黑底白色發文強調自己並不會逃避：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

Yahoo 娛樂圈：甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。