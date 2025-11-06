低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
JPEX 案警方檢控林作等 16 人今日提堂｜中方 11.10 下午起停對美加徵 24% 關稅｜謝霆鋒與 Lucas 行街展現柔情慈父一面｜11 月 6 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 6 日星期四，預測本港地區今日大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 26 度。稍後有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令
Yahoo 娛樂圈：JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。據《Yahoo 新聞》了解，被檢控者包括林作。
目前身處成都的林作母親王莉妮（Lily）接受傳媒訪問時坦言對兒子被捕感到緊張，但相信兒子不會參與串謀詐騙，因為他具備法律專業知識。林作的女友裕美接受另一傳媒訪問時神情輕鬆，表示對林作有信心，她指周二晚睡覺前曾聯絡林作，此後便「聯絡唔到」。當被問會否擔心林作，裕美淡然地表示不擔心，直言「因為人生都無咩無經歷過架喇，所以都無咩嘢好擔心」。
Yahoo 新聞：公院遺體存放費︱殯儀業倡延長免費期、病人組織稱至少 14 日 議員斥欠諮詢
Yahoo 新聞：公院遺體存放費︱醫管局指約一成遺體停放逾一個月 若經濟困難有豁免機制
醫院管理局擬由 2026 年開始，對公立醫院遺體存放服務實施收費，在首 3 日免費後，第 4 天起每日收取 100 元，第 18 日起增至每日 200 元，第 34 日後再提高至每日 550 元。收費安排在網上引起迴響，有網民不滿指「HA（醫管局）窮到咁」、「唔畀係咪唔可以出殯」等。
醫管局昨日（5 日）晚上表示，近年約有一成遺體在公立醫院殮房停放超過一個月，部分個案更逾一年。當局因此檢視殮房服務收費，希望改善使用情況及更有效運用公共資源。為照顧有經濟困難的市民，醫管局設立豁免機制。已領取綜合社會保障援助或長者生活津貼的病人，其殮房收費將獲全數豁免；若病人生前曾獲醫療費用減免，離世後的相關收費亦可全數或部分減免。
Yahoo 新聞：牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕
警方昨（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。 據了解，一名就讀牛頭角下邨雋樂幼稚園的3歲女童，其54歲祖母近日發現事主身上有瘀傷。女童曾向家人表示感到腹痛及嘔吐，報稱班主任在學校打她。 祖母其後發現女童腹部有2×1cm的瘀傷，後報警求助。案中一名27歲女子被捕，據了解是事主的班主任。
【今日重點財經新聞】
中美元首上月底會晤後，兩國貿易同意「休戰」一年。為落實中美經貿磋商達成的成果共識，國務院關稅稅則委員會昨天正式公布，自下周一（10日）13時01分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅措施，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。
Bloomberg：美國高院三位保守派大法官質疑特朗普全球關稅政策合法性
美國最高法院幾位主要大法官對特朗普對全球多國徵收關稅政策的合法性提出懷疑，最終裁決可能動搖特朗普標誌性的經濟政策。在周三於華盛頓舉行的時長超兩個半小時的辯論聽證會上，三位保守派大法官質疑特朗普動用《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 每月徵收數百億美元關稅的做法。首席大法官約翰·羅伯茨表示，這些關稅實質上是「對美國人徵稅，而這歷來是國會的核心權力」。由特朗普提名的大法官尼爾·戈薩奇也暗示可能投票反對特朗普的做法，另一位特朗普提名的大法官艾米·康尼·巴雷特對雙方的論點均進行了提問。
信報：國家資助數據中心 禁用外國晶片 傳工程初期須拆卸 有民企項目即擱置
儘管中美貿易戰緩和，內地仍持續推進人工智能（AI）晶片自主。據路透報道，中國政府近期發布指導意見，要求獲得國家資金的新數據中心只能夠使用國產AI晶片，若然項目處於建設初期，須拆卸已經安裝的外國晶片。目前尚不清楚有關指導意見是適用於全國範圍，還是僅限於某些省份。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」
Yahoo 娛樂圈：47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，估計每月收入最少250萬。雖然楊思琦投資有道又吸金力強，不過就有指佢窮養一對仔女，早前佢被影到帶5歲囝囝Kody去尖沙咀行街，囝囝喺商場店拎起多隻毛公仔及筆盒，不過媽媽楊思琦睇完價錢牌就唔買。之後佢哋去睇護脊書包，期間楊思琦仲叫囝囝試孭，不過睇完價錢牌都係冇買。最後囝囝想買乳酪食，楊思琦就用10蚊買咗杯乳酪，盡顯慳家本色。
