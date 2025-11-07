海關關員緝毒期間被斬 3 人送院｜新地相隔 10 年再中標鐵路盤｜袁偉豪張寶兒喜迎「袁氹氹」｜11 月 7 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 11 月 7 日星期五，預測本港地區今日多雲，有幾陣雨。日間氣溫徘徊在 24 度左右。吹清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：海關土瓜灣緝毒 關員被疑犯斬傷 3 人送院 警方爆門發現已逃逸

土瓜灣道定安大廈昨（6 日）發生持刀傷人案。海關毒品調查科海關人員昨早跟蹤一個涉毒販賣集團，期間發現一名男子在上午 8 時駕車停泊於案發地點附近，並進入大廈五樓一個單位。關員監視至傍晚未見可疑情況，遂派出約 6 至 7 名人員上樓埋伏。當一名男子準備離開單位時，關員立即上前採取行動，成功進入單位。 關員在屋內要求該名男子出示身分證明文件時，有人突然發難，取出一把刀斬向關員，三名關員受傷被迫退出門外。疑犯迅速關上大門並反鎖，再從五樓單位窗戶爬水渠至地面的大廈後門，沿長寧街逃去無蹤。關員報警，警員到場撞開上址大門，發現疑犯已逃之夭夭。事件中 2 名關員手臂及腳受傷，另有一人在行動期間腳部受傷，三人送院治理。

Yahoo 新聞：立法會選舉︱謝偉俊梁毓偉洪雯無交表參選 累計 35 名議員棄選

立法會議員「棄選潮」隨著換屆選舉提名期結束終告落幕。在昨日提名期最後一日，選委會界別的尚海龍、譚岳衡和陳月明都宣布不競逐連任。而在提名期結束後，選舉事務處宣布周四無新增參選表格，最終共 161 人報名參選，換言之 3 名最終未表態議員，選委會界別的謝偉俊、洪雯和梁毓偉都不競逐連任。

Yahoo 新聞：沙田官小准用簡體字應考︱梁振英指不同背景學生都應學繁體字：「教不嚴，師之惰」

沙田官立小學允許學生在校內測驗及考試使用簡體字作答引起爭議，前行政長官梁振英昨日在社交平台發文回應，指「學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。」他又指，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，認為是有必要，最後更以「教不嚴，師之惰」形容事件。

Yahoo 新聞：專訪︱赤麂引領攝影師追尋野生動物 苦等五年終遇穿山甲：身披甲殼 像港人般堅韌不拔

十年前，攝影師 Chris 在前往攀石時，瞥見草叢中有一雙眼晴凝望自己。他起初以為是山羊，仔細一看 — 一隻赤麂活在眼前。牠隨即轉身跑了數步，又停下來回眸，與 Chris 四目交投。他怔住，全身長起雞皮疙瘩，「這令我大吃一驚，那一刻只有數秒，但對我來說像一分鐘，我從來沒有見過牠們，甚至不知道香港有牠們的存在」。 一隻赤麂引領他到更廣闊的山野。Chris 萌生拍片紀錄香港野生動物的念頭，開設專頁「WILD About HK」，利用野外監視器（Trail Camera）拍攝在山野生活的哺乳類動物，目前已捕捉到至少 10 種動物的珍貴足跡，包括全球極度瀕危的穿山甲。「香港比人們想像的更好，但我不知道這情況會持續多久。如果大家都不知道這裡有動物，你又怎會着緊保護牠們呢？」

【今日重點財經新聞】

信報：新地奪屯門第16區一期 投資60億 相隔10年再中標鐵路盤 將建中小型單位

土地市場競投氣氛轉佳，港鐵（0066.HK）屯門第16區物業發展項目第一期（第16區第一期），截標僅一天便極速開標，由近兩年密密增加土地儲備的新地（0016.HK）擊敗5個對手投得，成為該集團約10年以來再次摘下鐵路項目地盤。新地預計該用地興建中小型單位為主，總投資額約60億元。

信報：黃仁勳料AI競賽中國撼贏美 受惠低能源成本 監管政策寬鬆

中美兩國均大力推動人工智能（AI）發展，以求在競賽中勝出。然而，AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在一場論壇活動上警告，中國將在AI競爭中擊敗美國，得益於其較低的能源成本，以及更寬鬆的監管政策。

信報：MSCI淨增6中資股 兩年首擴容

MSCI昨日公布最新季度檢討結果，有26隻中資股獲納入MSCI全球標準指數，20隻遭剔出，這是自2024年2月以來首次獲納入中資股數目多於剔出的股份。其中，納入了9隻在港上市的股份。隨着這些公司被納入指數，預計將受到追蹤這些指數的被動投資資金的進一步支持；由於此憧憬帶動，晉身MSCI成份股的新貴昨天股價普遍向上。

Bloomberg：史上最高 馬斯克1萬億美元的薪酬方案獲特斯拉股東批准

特斯拉公司股東批准了總裁馬斯克 1 萬億美元的薪酬方案，造就了有史以來最高的企業領導人獎勵。這項薪酬協議也為世界首富馬斯克成為史上首位萬億富翁鋪平了道路，並令其在特斯拉的持股比例有望在十年內提高到 25% 甚至更高。要想全額拿到這筆錢，他必須實現大幅提升特斯拉市值、重振其旗艦汽車業務並讓新興的無人駕駛出租車和機器人項目順利啟動。此次薪酬表決對特斯拉至關重要，因此前馬斯克暗示若得不到對這家汽車製造商更大的控制權，他可能會卸任或將更多時間投入到自己的其它公司。

新地奪屯門第16區一期 投資60億 相隔10年再中標鐵路盤 將建中小型單位

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔

藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，昨（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟。

Yahoo 娛樂圈：裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件，林作被檢控並在昨日提堂，林作女友和田裕美昨早現身東區法院，但她似乎對於拍下的照片非常不滿，她在IG上表示：「你哋WhatsApp話一早就係度等，希望我停底俾你影幾張相，見你哋都辛苦了，我配合。你他媽的揀張這麼醜的相，你哋下次msg我有任何要求，我不再配合，係咁先。」