Now United 首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星

由娛樂界傳奇人物、有「美國偶像教父」美譽的 Simon Fuller 領導的 XIX Entertainment (XIX) 將國際人氣組合 Now United 帶到香港，並啟動中國香港區成員選拔活動。經過數月來多輪嚴格試鏡、荷里活專業培訓及訓練營，Now United 首位中國香港區成員將於本周四 8 月 28 日正式誕生。

首度有國際流行音樂組合在香港進行遴選,可謂本地樂壇一大盛事。活動不僅吸引眾多樂壇新星踴躍參與，更邀得亞洲舞台王者郭富城(Aaron Kwok)擔任香港賽馬會「星動策展大使」，憑藉其深厚舞台魅力與豐富經驗， 一起發掘並親自指導具備表演天賦與潛質的舞台演藝人才。

日前(8 月 22 日),Now United 成員於中環大館拍攝終極特訓節目期間，「星動策展大使」郭富城與馬會行政總裁應家柏驚喜現身探班。Aaron 觀賞成員排練舞蹈時，不僅給予寶貴意見，又分享如何享受演出及控制身體肌肉等，更親身示範靈活躍動的舞步，一眾學員均誠心專注地聆聽及向 Aaron 請教，氣氛融合。是次項目的舞蹈老師 Nicky Andersen 率領 Now United 學員們跳了一段舞蹈予 Aaron 鑑賞，Aaron 表示很精彩，充滿動力和動感，並即場與 Now United 互動起舞，展示不一樣的舞動姿態，現場氣氛熱烈，眾人對舞蹈交流展現高度默契與共鳴。

Aaron 對新一代的舞蹈表演者極為重視，同時亦和他們分享曾經靱帶撕裂，亦繼續做演唱會的心路歷程,寄語熱愛舞台的人，必須堅持信念，保持初心，並說：「自己真心熱愛跳舞,雖然腳部曾經有傷患，但依然沒有放棄，保持跳舞的初心，寧可每晚做復健，繼續演出那16 場演唱會。」學員聽畢亦流露深表佩服的神情，及後 Aaron 與眾人逐一擊掌以示鼓勵。而其中來自北京的 Now United 成員 Krystian 更向 Aaron 表示:「你是我敬佩的舞台表演者，能夠在你面前跳舞，我十分感動及興奮。」

Aaron 對一眾 Now United 成員讚不絕口。他表示：「我非常支持馬會今次的 Now United星動計劃，也很榮幸能成為他們的『星動策展大使』，一起發掘具表演天份的年輕人。音樂與舞蹈能夠跨越文化與國界，我們的願景是透過這次難得的機會，激勵青年勇敢追夢，在國際舞台上展現他們對音樂與舞蹈的熱愛，亦讓世界看到香港擁有眾多優秀的表演人才！」

Now United首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星

Now United首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星

Now United首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星

Now United首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星

Now United首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星

Now United首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星