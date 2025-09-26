Now United 新歌 《 Beautiful World 》MV在港取景 展現香港多個地標景點 說好香港故事

由香港賽馬會(馬會)與 XIX Entertainment 聯合策劃的「星動發展計劃」,早前為國際流行音樂組合 Now United 選拔出首位代表中國香港的新成員——曾嘉瑩(Ariel)。她加入 Now United 後,首次參與最新歌曲《Beautiful World》的 MV 拍攝,並於香港多個地標性地點取景。歌曲主題圍繞團結、希望與香港的活力,不僅為 Ariel 的加入揭開序幕,更為即將展開的「Now or Never世界巡迴演唱會」打響頭炮,成為首部官方視覺作品。MV 融合壯麗的城市景觀,及充滿動感的編舞,展現香港的多元魅力。

Ariel 表示:「《Beautiful World》幾乎就是我目前人生的寫照,能在香港再次獲得舞台演出機會,對我而言是夢想成真的圓滿時刻。我會以土生土長的舞台表演者身份,驕傲地代表自己的城市,也特別期待向其他成員及粉絲介紹香港的文化特點。」Now United 成員亦分享拍攝感受:「首次在香港拍攝 MV,感覺非常特別,是一次獨一無二的經歷。香港是一座充滿活力的城市,現代都市景觀與深厚文化交織,為MV 注入了難以忘懷的氣氛。最令人印象深刻的場景之一,是在維多利亞港的璀璨城市背景下表演,四周圍繞著觀眾,彷彿置身一場盛大的演出。太原街也非常特別,在白天拍攝當地文化、被街市的喧囂包圍,是一次嶄新且獨特的體驗。而在帆船上及銅鑼灣街頭進行拍攝,更是充滿電影感,為 MV 增添了戲劇色彩與難忘的氛圍。」

團隊特別前往馬會雙魚河馬術中心拍攝,成員 Sina Deinert 更在 MV 中展現騎馬英姿,與馬匹互動,為 MV 增添夢幻元素。透過與 Now United 的策略性合作,馬會正邁向成為全球體育娛樂品牌的願景,以整合世界級賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗,向全球觀眾說好香港故事。XIX 創辦人 Simon Fuller 表示:「我很高興能與馬會開展在香港的合作,一同塑造具熱誠及正能量的成果。這是一個重要機遇,能為香港與賽馬運動帶來啟發及歡樂。」

