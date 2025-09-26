焦點

百度自動車進入鬧市　擬啟德九龍灣測試

Now United 新歌《Beautiful World》MV在港取景 展現香港多個地標景點 說好香港故事

Now United 新歌《Beautiful World》MV在港取景 展現香港多個地標景點 說好香港故事
Now United 新歌Beautiful World》MV在港取景 展現香港多個地標景點 說好香港故事

由香港賽馬會(馬會)與 XIX Entertainment 聯合策劃的「星動發展計劃」,早前為國際流行音樂組合 Now United 選拔出首位代表中國香港的新成員——曾嘉瑩(Ariel)。她加入 Now United 後,首次參與最新歌曲《Beautiful World》的 MV 拍攝,並於香港多個地標性地點取景。歌曲主題圍繞團結、希望與香港的活力,不僅為 Ariel 的加入揭開序幕,更為即將展開的「Now or Never世界巡迴演唱會」打響頭炮,成為首部官方視覺作品。MV 融合壯麗的城市景觀,及充滿動感的編舞,展現香港的多元魅力。

Ariel 表示:「《Beautiful World》幾乎就是我目前人生的寫照,能在香港再次獲得舞台演出機會,對我而言是夢想成真的圓滿時刻。我會以土生土長的舞台表演者身份,驕傲地代表自己的城市,也特別期待向其他成員及粉絲介紹香港的文化特點。」Now United 成員亦分享拍攝感受:「首次在香港拍攝 MV,感覺非常特別,是一次獨一無二的經歷。香港是一座充滿活力的城市,現代都市景觀與深厚文化交織,為MV 注入了難以忘懷的氣氛。最令人印象深刻的場景之一,是在維多利亞港的璀璨城市背景下表演,四周圍繞著觀眾,彷彿置身一場盛大的演出。太原街也非常特別,在白天拍攝當地文化、被街市的喧囂包圍,是一次嶄新且獨特的體驗。而在帆船上及銅鑼灣街頭進行拍攝,更是充滿電影感,為 MV 增添了戲劇色彩與難忘的氛圍。」

團隊特別前往馬會雙魚河馬術中心拍攝,成員 Sina Deinert 更在 MV 中展現騎馬英姿,與馬匹互動,為 MV 增添夢幻元素。透過與 Now United 的策略性合作,馬會正邁向成為全球體育娛樂品牌的願景,以整合世界級賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗,向全球觀眾說好香港故事。XIX 創辦人 Simon Fuller 表示:「我很高興能與馬會開展在香港的合作,一同塑造具熱誠及正能量的成果。這是一個重要機遇,能為香港與賽馬運動帶來啟發及歡樂。」

