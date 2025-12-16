Nowhere Boys 《給勝利者的一封信》童裝MV 壽星主音Van收五個小孩的樂隊信 感動眼濕濕

Nowhere Boys今年出道十周年，以信件為音樂企劃主題，今年第四首作品《給勝利者的一封信》MV壓軸面世，由五個小朋友組成樂隊「Super Nowhere Kids」擔任MV主角，現場布置成兒童版Nowhere Post Office，並穿上之前他們在之前的MV同款制服，玩樂器夾band有板有眼。而最尾一幕，主音Van接到小朋友的親筆信時，突然感動落淚。

Van說：「我真係唔知道有收信一幕，因為之前幾個MV都係由我哋派信出去，今日竟然收信，仲要係小朋友嘅字跡。感覺好似係我哋做咗咁多嘢出去，終於有回報，嗰一剎那真係好感動！」拍攝MV前夕適逢Van生日，台前幕後唱生日歌為他慶祝，他捧蛋糕與隊友和小朋友一齊許願。他說：「剛才share咗願望畀大家，希望大家把握願望，諗清楚自己想做乜，盡力去實踐。而我每年願望都係為隊Band，今年同樣希望有好成績！」

Van透露原本歌名太文青，他說：「新歌有英文名先，叫《Dear Youth》，即係給年輕人、青春，如果中文名叫『致青春的一封信』，會同首歌嘅編曲唔夾，太文青。多謝填詞人兼MV導演Oscar幫我哋諗，第一封信『給失敗者』，不如呢封信『給勝利者』，比喻一班人出去闖蕩，凱旋歸來嘅感覺。」Van讚MV布景設計心思細密，說：「今日個布景似曾相識，就係我哋Nowhere Boys Post Office嘅小朋友版，美術組同事好勁，細個一定成日貼堂，加上小朋友喺地下畫咗好多圖畫，好有feel。佢哋仲有個好勁嘅名『Super Nowhere Kids』，一聽就知係勁，公司快啲簽啦！」

結他達人Ken親自傳授小朋友反手彈結他招牌動作，他說：「好開心，小小結他手真係好勁，最鍾意佢彈結他嘅時候表情同我十分相似，好肉緊。」鼓手Nate讚小小鼓手青出於藍，說：「佢只得九歲，我九歲嘅時候都未開始打鼓，佢已經好勁，我無嘢教佢，只係教佢轉鼓棍。」

琴鍵手漁佬大讚小小琴鍵手多才多藝，精通彈琴、小提琴和作曲，而且拍攝時跟key彈。被在旁Nate戲謔：「點解你平時無跟key彈？」全場爆笑。漁佬解釋：「我係一個意外！」Bass手Hansun與小小Base手同樣是超級I人，齊齊露出尷尬而不失禮貌的表情，非常有趣。至於主音Van超滿意小小主音，他說：「真係不得了，最緊要佢好靚仔！其實佢係阿Ken嘅姪仔，佢係我哋五年前《Superpowers》 MV演出，依家十一歲，仔大十八變！而且好有『傳承』嘅感覺。」

隨著十周年音樂企劃的壓軸作品面世，Nowhere Boys推出全新專輯《Letters of Nowhere》。Van透靈碟內有驚喜，說：「今次包裝設計好特別，整到一封信咁樣。收錄咗十幾首作品和postcards，有啲隱藏嘢要自己發掘。」Ken補充：「仲有我哋五個親筆寫嘅信，之前嚟過Nowhere Boys Post Office嘅popup store可能抽到其中一封，買專輯就有齊五封信啦！」

