Nowhere Boys 《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

樂隊Nowhere Boys出道10周年音樂企劃，以信件為主題系列第三首作品《給夢想家的一封信》MV昨晚上架，邀請吳浩康（Deep）和麗英@小薯茄拍攝MV，一個有關音樂傳承的勵志故事。事實上，他們的確受到自己的偶像啟發和影響，而開展音樂路。

《給夢想家的一封信》由Nowhere Boys 作曲、編曲和監製，Oscar 作詞和擔任MV導演。故事中麗英孭住結他、自製名牌和拖住沉重的擴音器，走到觀塘「志明橋」busking，雖然途人冷眼，但她沒有放棄。因為她的偶像Deep亦是從busking開始，麗英被他的表演和熱誠感染，而Deep亦得到麗英的支持，堅持表演。Nowhere Boys主音Van客串飾演途人，鏡頭外三人講到音樂就停不了，還拿起結他Jam歌，Deep更即興為這首新歌結他伴奏，工作人員表示大飽耳福。

廣告 廣告

今次邀請Deep演出MV，是因為Nowhere Boys的結他手Ken與他私交甚篤，雖然拍攝當日Ken身在外地，但越洋視像打氣，並多謝Deep和麗英拔刀相助。他笑說：「多謝麗英令我哋個MV無晒啲佬味！」Deep揚言要Ken將其結他升級作為報酬，麗英得知Ken是神級結他維修師和收藏家之後，亦笑言要以Ken的珍藏作為酬勞。

Van表示想透過新歌和MV，帶出生命影響生命、音樂傳承的訊息，因為他們都深受偶像影響音樂路。Van透露Nowhere Boys樂隊名字來自The Beatles成員John Lennon的電影《Nowhere Boy》。而Deep表示深受Beyond結他手黃貫中（Paul）和林子祥影響，他說：「有一日我喺街撞見偶像林子祥，我同佢講我留鬚係因為佢係令我再上台唱歌嘅原因。雖然我依家轉咗去做其他嘢，但係我想用留鬚去提醒自己，我始終都要返去唱歌。」Van說：「其實Deep有一張專輯分『No Where』同埋『Now Here』兩部份，呢個概念影響咗我哋，例如歌曲《我在》同埋『Now Here』演唱會。」

日系音樂fans的麗英說：「最啟發我嘅係日本歌手YUI，佢都係拎住結他周圍走嘅singer song-writer（唱作人），我都係因為佢令我想有自己嘅歌同埋學結他，依家我嘅曲風都受到佢影響，寫嘅歌或者聽嘅歌都偏向J-Pop。」同場Nowhere Boys低音結他手Hansun也是日系音樂fans，他說：「我最鍾意椎名林檎，我儲齊晒佢所有唱片，因為我好鍾意佢嘅監製龜田誠治，佢本身係低音結他手，佢做嘅編曲好有氣勢，好好聽。」而Nowhere Boys鍵琴兼小提琴手「漁佬」，自小受古典樂熏陶，笑說：「啟發我音樂嘅人比較遠古，因為細個學貝多芬嘅音樂，而近代就係劉以達。我初夾Band好多嘢係達哥教我，我今日會以電子琴寫program、玩音樂，都係由達哥帶我開始。」

他們被前輩偶像啟發的同時，也在影響下一代，Van透露經常收到Fans留言選唱他們的作品，最近有fans選了難度極高的 《光の序曲》和《小丑》表演，更請教他們寫樂譜。Deep說：「有位歌手同我講，佢喺我身上學唱廣東歌。佢入行前，會因為知道某啲歌會賣俾我而去唱Demo，我記得其中一首係《階磚三》。原來喺自己唔知嘅情況之下影響到其他人。」麗英甚至為fans創作寫歌，她說：「我嘅fans 比較多係學生，有時佢哋話讀書辛苦，或者有去咗外國重新適應生活時，我嘅歌鼓勵到佢哋，我會好開心，覺得自己做咗好有意義嘅事。所以我寫咗首《貓之報恩》畀fans，多謝佢哋俾我可以任性，我會繼續勇敢做自己。」

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心

Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心