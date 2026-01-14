焦點

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排

Yahoo 娛樂圈

Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇

寰亞音樂五人樂隊Nowhere Boys出道十周年，首次跳出band 房，日前在旺角舉行「NOWHERE BOYS《Letters of Nowhere》簽唱會」，逾百歌迷捧場，大排長龍。五子表示好夢幻，沒想過Band仔在商場辦簽唱會，他們逐一與歌迷握手和在專輯上親筆簽名，並由主音Van的太太、西洋書法家Wendy題字寫上款，讓專輯更具紀念價值。

台上主持人問Nowhere Boys去年難忘事，結他手Ken說：「最難忘新專輯內好多歌都喺『二樓後座』錄音。」Van解說這是香港殿堂級樂隊Beyond以前的band房，如今已變成錄音室，是一個充滿傳奇和搖滾的地方，希望在市區重建，清拆前爭取機會在「二樓後座」錄歌。琴鍵手漁佬台上爆料，本月30日Nowhere Boys在中環舉行音樂會，將配合專輯四首以信件為題的作品，分為四個章節演出，立即被Van制止繼續劇透。

廣告

除了簽和唱，Nowhere Boys更與歌迷玩了兩個遊戲。為配合新專輯以信件做主題，第一個遊戲由歌迷寫信反鼓勵Nowhere Boys，有文字有圖畫，令他們好感動。第二個遊戲由Nowhere Boys做動作讓歌迷估歌名，場面非常搞笑。

Nowhere Boys更打破簽唱會慣例，臨時加入encore環節。Ken笑說：「Band騷梗係有encore！」原定演唱《給失敗者的一封信》及《給勝利者的一封信》兩首歌，他們笑言與觀眾都很任性，成功爭取即興多演唱《給夢想家的一封信》。台上Van說：「呢首歌啟發自歌迷，其實追星係雙向嘅感動。我哋由細到大聽好多唔同嘅音樂，我哋嘅Rock Hero俾咗好多能量我哋，因為佢哋實現咗佢哋嘅夢想，成為咗我哋嘅夢想家，我哋都希望Nowhere Boys將搖滾嘅精神傳承落去。」

簽唱會結束後，Van興奮地說：「真係估都估唔到，我哋會喺商場搞簽名會，仲簽咗兩個鐘！」結他手Ken表示回憶湧現，他說：「好多回憶，以前呢度有一間結他舖，我成日去㗎！」鼓手Nate說：「我成日嚟行街食嘢，因為我係鄰居（街坊），好開心今日代表太子嘅居民嚟表演，平時我踢拖嚟，今日著到好整齊。」

Van說：「平時完騷留低同歌迷影相傾偈都係一班人，今日有機會同佢哋逐個相處，例如有歌迷同我講《地球候機室》會喺咩時候幫咗佢。而最開心係聽到佢哋話買咗飛睇我哋30號喺中環嘅音樂會。」他又讚太太勞苦功高，即場為每張專輯寫上款，要請她食大餐慰勞。他說：「如果由我哋寫，只有我哋睇得明，為咗尊重歌迷，一家要寫得好好睇睇。」在太太面前摸了很多女歌迷的手，Van立即解釋：「我都摸咗好多男歌迷嘅手，我哋好想緊握每位歌迷嘅手，多謝佢哋俾咗好多能量我哋。」

Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇
親子教育

其他人也在看

前港姐冠軍劉倩婷現身政總開會與特首同場 擁多項殊榮去年獲政府頒授榮譽勳章

前港姐冠軍劉倩婷現身政總開會與特首同場 擁多項殊榮去年獲政府頒授榮譽勳章

2009年香港小姐冠軍劉倩婷（Sandy）自從與堪輿學家李丞責結婚後便淡出幕前，主力照顧家庭及向慈善發展，更有不少公職在身及獲頒發多項殊榮。

Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光

《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光

呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！

沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！

對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，

女人我最大 ・ 2 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉　傳台灣場虧損超7千萬

蔡依林大蛇騷內地遭檢舉　傳台灣場虧損超7千萬

【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？

內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？

一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。

28Hse.com ・ 1 天前
古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳　網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團

古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳　網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團

《尋秦記》電影版熱潮令古天樂受到網民熱烈關注，其年輕時俊俏樣貌不斷被「考古」翻出，連帶90年代香港歌手藝人亦被回帶，其中有網民上載古天樂與黎明年輕時期合作拍攝的電視劇《阿Sir早晨》，以及各自主演的影視作品片段，留言指兩人「遲30年出道的話，可以擊敗成個韓國男團樂壇」。帖文勁吸逾萬網民認同讚好，更有逾三千個轉載。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養

55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養

近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。

姊妹淘 ・ 4 小時前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆　疑犯伴屍營業　以多部空氣清新機掩味︱Yahoo

北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆　疑犯伴屍營業　以多部空氣清新機掩味︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。

Yahoo新聞 ・ 50 分鐘前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎

疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎

現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字

蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字

久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器

UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器

作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
75歲李龍基「爺孫戀」破裂！交往14年才知女友已婚　痛哭拒道歉：不知者無罪

75歲李龍基「爺孫戀」破裂！交往14年才知女友已婚　痛哭拒道歉：不知者無罪

75歲港星李龍基與小他36歲的王青霞（Chris）交往14年，備受關注的「爺孫戀」在近日正式畫下句點。李龍基接受《星島頭條》專訪，首度證實兩人已分手，並在鏡頭前情緒潰堤，坦承自己直到最後才發現，原來在這段關係中成了第三者。

姊妹淘 ・ 3 小時前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？

俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？

《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。

鉅亨網 ・ 6 小時前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地

康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地

康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 分鐘前
伊朗血腥鎮壓　死亡人數恐破萬　停屍間數百遺體堆積　當地醫生：安全部隊故意射頭及眼｜Yahoo

伊朗血腥鎮壓　死亡人數恐破萬　停屍間數百遺體堆積　當地醫生：安全部隊故意射頭及眼｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】伊朗全國反政府示威持續，當局上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，至周二（13 日）開始有境內電話線開通，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述當地消息指，當地因示威死亡的人數恐超過 1,2000 人，甚至高達二萬人。有網上片斷顯示，德黑蘭郊區一個停屍間有至少四百具遺體堆積如山，《衛報》引述當地醫生指，急症室擠滿傷者，大部分槍傷集中眼睛和頭部。

Yahoo新聞 ・ 2 小時前

大埔民政專員換人　食環署助理署長鍾慧婷明起接替　陳巧敏上月路祭衣着惹議｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府今（13 日）公布，食物環境衞生署助理署長（街市發展）鍾慧婷明（14 日）接替陳巧敏，出任大埔民政事務專員。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）

【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）

優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！

YAHOO著數 ・ 1 天前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠

出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠

近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，

食尚玩家 ・ 3 小時前
全亞洲最瘦國家是「這國」！為什麼她們不會胖？不是少吃，而是「吃飯習慣」決定體質！

全亞洲最瘦國家是「這國」！為什麼她們不會胖？不是少吃，而是「吃飯習慣」決定體質！

但越南女生並不是靠少吃變瘦，真正的關鍵藏在她們的日常節奏。越南飲食看起來澎湃、有湯有菜又有澱粉，但整體清爽、不厚重，吃完不會有負擔感之外；更重要的還是「怎麼吃」！越南人習慣坐下來好好吃飯，一口一口咀嚼，不趕、不分心，吃飯的節奏穩，身體也跟著穩。這種進食狀...

styletc ・ 1 天前
特朗普稱不同意格陵蘭選擇丹麥 當地網民：我們視美國為老大哥 他卻霸凌你

特朗普稱不同意格陵蘭選擇丹麥 當地網民：我們視美國為老大哥 他卻霸凌你

美國總統特朗普針對格陵蘭的表態，包括不滿總理尼爾森選擇丹麥，並警告「這會給他帶來大麻煩」，以及暗示軍事等強硬手段，在 X 和 Facebook 等社群上引發強烈負面反應，主要批評為「霸凌」和帝國主義。

鉅亨網 ・ 2 小時前