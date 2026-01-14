Nowhere Boys首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇

Nowhere Boys 首辦商場簽唱會 Van誠邀太太西洋書法即席寫上款：尊重歌迷要好好睇睇

寰亞音樂五人樂隊Nowhere Boys出道十周年，首次跳出band 房，日前在旺角舉行「NOWHERE BOYS《Letters of Nowhere》簽唱會」，逾百歌迷捧場，大排長龍。五子表示好夢幻，沒想過Band仔在商場辦簽唱會，他們逐一與歌迷握手和在專輯上親筆簽名，並由主音Van的太太、西洋書法家Wendy題字寫上款，讓專輯更具紀念價值。

台上主持人問Nowhere Boys去年難忘事，結他手Ken說：「最難忘新專輯內好多歌都喺『二樓後座』錄音。」Van解說這是香港殿堂級樂隊Beyond以前的band房，如今已變成錄音室，是一個充滿傳奇和搖滾的地方，希望在市區重建，清拆前爭取機會在「二樓後座」錄歌。琴鍵手漁佬台上爆料，本月30日Nowhere Boys在中環舉行音樂會，將配合專輯四首以信件為題的作品，分為四個章節演出，立即被Van制止繼續劇透。

除了簽和唱，Nowhere Boys更與歌迷玩了兩個遊戲。為配合新專輯以信件做主題，第一個遊戲由歌迷寫信反鼓勵Nowhere Boys，有文字有圖畫，令他們好感動。第二個遊戲由Nowhere Boys做動作讓歌迷估歌名，場面非常搞笑。

Nowhere Boys更打破簽唱會慣例，臨時加入encore環節。Ken笑說：「Band騷梗係有encore！」原定演唱《給失敗者的一封信》及《給勝利者的一封信》兩首歌，他們笑言與觀眾都很任性，成功爭取即興多演唱《給夢想家的一封信》。台上Van說：「呢首歌啟發自歌迷，其實追星係雙向嘅感動。我哋由細到大聽好多唔同嘅音樂，我哋嘅Rock Hero俾咗好多能量我哋，因為佢哋實現咗佢哋嘅夢想，成為咗我哋嘅夢想家，我哋都希望Nowhere Boys將搖滾嘅精神傳承落去。」

簽唱會結束後，Van興奮地說：「真係估都估唔到，我哋會喺商場搞簽名會，仲簽咗兩個鐘！」結他手Ken表示回憶湧現，他說：「好多回憶，以前呢度有一間結他舖，我成日去㗎！」鼓手Nate說：「我成日嚟行街食嘢，因為我係鄰居（街坊），好開心今日代表太子嘅居民嚟表演，平時我踢拖嚟，今日著到好整齊。」

Van說：「平時完騷留低同歌迷影相傾偈都係一班人，今日有機會同佢哋逐個相處，例如有歌迷同我講《地球候機室》會喺咩時候幫咗佢。而最開心係聽到佢哋話買咗飛睇我哋30號喺中環嘅音樂會。」他又讚太太勞苦功高，即場為每張專輯寫上款，要請她食大餐慰勞。他說：「如果由我哋寫，只有我哋睇得明，為咗尊重歌迷，一家要寫得好好睇睇。」在太太面前摸了很多女歌迷的手，Van立即解釋：「我都摸咗好多男歌迷嘅手，我哋好想緊握每位歌迷嘅手，多謝佢哋俾咗好多能量我哋。」

