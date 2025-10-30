NTT於中電「創新節能企業大獎」2025中榮獲能源管理大獎

以創新節能技術、尖端數據中心實踐及可再生能源推動智能及可持續營運

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月30日 - 作為全球領先的科技企業 NTT 集團的一員，NTT Com Asia (NTT) 欣然宣佈於中電「創新節能企業大獎」2025中榮獲能源管理大獎（服務業）,表彰NTT於能源優化及可持續發展方面的卓越成就及最佳實踐。





NTT Com Asia 首席科技總監蘇耀宗於中電「創新節能企業大獎」2025 頒獎典禮中接過獎項。



NTT致力以可持續發展及能源效益為業務營運的核心，積極探索採用可再生能源的新方案，並持續推進數據中心冷卻技術發展以優化其能源使用。NTT早前推出多項創新節能措施，包括在其將軍澳金融數據中心園區興建了全港以規模、面積及發電量而言，最大型設有太陽能板上蓋的停車場，並且已投入運作。該停車場提供71個泊車位，其太陽能板覆蓋面積達1000平方米，每年可以產生約20萬度電。而該太陽能系統已接駁至中電電網，參與中電的「可再生能源上網電價計劃」。此舉充分彰顯NTT致力推動可再生能源應用，以實現環境、社會及管治（ESG）及可持續發展目標的承諾。



此外，NTT積極投資新一代數據中心技術以提升能源效率，當中包括採用直接液體冷卻 (DLC) 技術，以應對高耗能的人工智能（AI）基礎設施需求。NTT亦與中電合作，為其停車場內每度用於電動車充電的用電量認購可再生能源證書，以有效優化碳足跡管理。



「在AI時代，數據中心已成為推動新數碼經濟發展的引擎，而可持續發展亦成為我們的策略重心。」NTT Com Asia 首席科技總監蘇耀宗表示。「該獎項印證了我們在環境管理上的努力。未來我們亦期望與中華電力攜手開展更多創新方案及可再生能源項目，幫助NTT與其企業客戶共同實現ESG目標。」



中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士恭喜NTT獲得該獎項，她表示：「中電深信，智慧能源管理及積極採用可再生能源，是實現可持續長遠發展的根基，對於負責管理關鍵基礎設施、推動數碼經濟發展的企業而言，尤其重要。中電一直憑藉電能專業結合創新技術，協助客戶優化系統設計與能源管理，從而提升營運效益。我們期望與NTT等業界翹楚探索更多合作機會，共同推動香港的可持續發展。」



關於 NTT Com Asia

作為全球領先的科技企業 NTT 集團的一員，NTT Com Asia 致力透過創新打造智能及可持續的世界。我們協助企業釋放數據的全部潛能，加速其數碼及人工智能轉型之旅。



從智能數碼基建、創新科技服務到尖端 AI 解決方案，我們助力機構應對以數據為核心的世界中不斷演變之挑戰。



如欲了解更多資訊，請瀏覽：

www.ntt.com.hk

。



