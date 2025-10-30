基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
NTT於中電「創新節能企業大獎」2025中榮獲能源管理大獎
以創新節能技術、尖端數據中心實踐及可再生能源推動智能及可持續營運
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月30日 - 作為全球領先的科技企業 NTT 集團的一員，NTT Com Asia (NTT) 欣然宣佈於中電「創新節能企業大獎」2025中榮獲能源管理大獎（服務業）,表彰NTT於能源優化及可持續發展方面的卓越成就及最佳實踐。
NTT致力以可持續發展及能源效益為業務營運的核心，積極探索採用可再生能源的新方案，並持續推進數據中心冷卻技術發展以優化其能源使用。NTT早前推出多項創新節能措施，包括在其將軍澳金融數據中心園區興建了全港以規模、面積及發電量而言，最大型設有太陽能板上蓋的停車場，並且已投入運作。該停車場提供71個泊車位，其太陽能板覆蓋面積達1000平方米，每年可以產生約20萬度電。而該太陽能系統已接駁至中電電網，參與中電的「可再生能源上網電價計劃」。此舉充分彰顯NTT致力推動可再生能源應用，以實現環境、社會及管治（ESG）及可持續發展目標的承諾。
此外，NTT積極投資新一代數據中心技術以提升能源效率，當中包括採用直接液體冷卻 (DLC) 技術，以應對高耗能的人工智能（AI）基礎設施需求。NTT亦與中電合作，為其停車場內每度用於電動車充電的用電量認購可再生能源證書，以有效優化碳足跡管理。
「在AI時代，數據中心已成為推動新數碼經濟發展的引擎，而可持續發展亦成為我們的策略重心。」NTT Com Asia 首席科技總監蘇耀宗表示。「該獎項印證了我們在環境管理上的努力。未來我們亦期望與中華電力攜手開展更多創新方案及可再生能源項目，幫助NTT與其企業客戶共同實現ESG目標。」
中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士恭喜NTT獲得該獎項，她表示：「中電深信，智慧能源管理及積極採用可再生能源，是實現可持續長遠發展的根基，對於負責管理關鍵基礎設施、推動數碼經濟發展的企業而言，尤其重要。中電一直憑藉電能專業結合創新技術，協助客戶優化系統設計與能源管理，從而提升營運效益。我們期望與NTT等業界翹楚探索更多合作機會，共同推動香港的可持續發展。」
Hashtag: #NTT
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 NTT Com Asia
作為全球領先的科技企業 NTT 集團的一員，NTT Com Asia 致力透過創新打造智能及可持續的世界。我們協助企業釋放數據的全部潛能，加速其數碼及人工智能轉型之旅。
從智能數碼基建、創新科技服務到尖端 AI 解決方案，我們助力機構應對以數據為核心的世界中不斷演變之挑戰。
如欲了解更多資訊，請瀏覽：
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 1 天前
日本熊襲肆虐 山形縣熊闖學校一日2宗 熊出沒地點、遇熊自救QA｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本今年因熊襲擊致死人數創有紀錄以來新高，專家指或與全球暖化改變熊的冬眠習性，加上橡實等食物短缺有關，日本防衛省週二時表示，將向受災嚴重的秋田縣地區派遣兵力，協助設置陷阱及處理死熊屍體。另外，在鄰近的山形縣，一日發生2宗熊闖入學校事件，日本政府正提升跨部門會議層級，交由內閣會議主導。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
越南中部暴雨成災！會安/順化/峴港雨量破紀錄，遊客坐船撤離 當局指未來數日仍持續暴雨
越南中部連日暴雨，會安、順化、峴港等旅遊熱地點錄得破紀錄雨量，引發嚴重水災及山泥傾瀉，造成最少9人死亡、5人失蹤。政府氣象預報機構表示，未來兩日仍會持續暴雨，部分地區於周三（10月29日）清晨至周四10月30日晚間可能再錄得超過400毫米雨量，準備出發越南中部的旅客記得留意天氣報告。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
颶風美莉莎登陸牙買加
（法新社金斯敦28日電） 颶風美莉莎（Hurricane Melissa）今天挾強風豪雨登陸牙買加，外媒指這是全球今年來最猛烈的熱帶風暴。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象資料顯示，美莉莎是今年全球紀錄中最強大的熱帶風暴，不論風速或氣壓都是威力最強，甚至超過9月橫掃東亞、每小時風速達267公里的超級颱風樺加沙（Ragasa）。法新社 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲有一兩陣微雨 最高氣溫約27度
【Now新聞台】本港今日(10月30日)天氣預測，大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度，吹和緩至清勁東至東北風。 展望明日日間炎熱；周末期間氣溫稍為下降，天氣乾燥；下周初風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
騰訊(00700)「碳尋計劃2.0」公布全球50強入圍名單
騰訊(00700.HK)今日公布「碳尋計劃2.0」全球50強入圍名單,入選團隊來自全球12個國家和地區。該計劃致力於加速實現2050年前淨零目標所需的新一代氣候科技及核心能力發展,是具里程碑意義的全球倡議。本屆入圍的創新團隊從全球54個國家及地區逾660份申請中脫穎而出,將繼續角逐總額達2億元人民幣(約2800萬美元)的催化資金。此外,最終獲勝團隊還將獲得技術資源、專家指導,並有機會在真實場景中開展試點項目,包括肯尼亞、馬爾代夫及塞爾維亞等氣候脆弱地區。騰訊高級副總裁林璟驊表示:「氣候危機是我們這一代所面臨的嚴峻挑戰。應對這一挑戰既需要大膽創新,也需要全球生態協同合作。透過『碳尋計劃』,我們不僅投資於突破性的想法,更為其構建轉化為現實解決方案的路徑。藉著彌合研究與應用之間的鴻溝,我們希望加速推動那些能夠大規模儲存、轉化與減少二氧化碳排放的技術,為真正的低碳未來奠下基礎。」碳尋計劃峰會2025(CarbonX Summit 2025)今日於深圳舉行。除公布入圍團隊名單外,大會亦邀請來自產業界、學術界及政策制定方的代表齊聚一堂,共同探討創新生態系統如何加速全球氣候行動。會議重點關注催化金融infocast ・ 21 小時前
早晨天氣節目(10月29日上午8時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 有一兩陣微雨 最高氣溫約26度
【Now新聞台】本港今日（10月29日)天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。展望明日風勢頗大，短暫時間有陽光，星期五日間炎熱，周末期間氣溫稍為下降。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
黃昏天氣節目(10月28日下午6時) - 學術主任蘇志維
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 4 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 3 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前