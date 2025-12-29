Nubia 文化中的紋身傳統與基督教信仰的交融

最新的科技使研究人員能夠確定，基督教在努比亞的傳入並未結束當地的刺青傳統，反而激發了創新與演變。研究人員長期以來已經知道刺青是努比亞的文化實踐，但由於保存狀況不佳，限制了他們的研究能力。然而，最近發佈於《PNAS》的研究採用了先進的多光譜影像分析技術，使他們取得了突破性的成果。根據《考古學雜誌》的報導，研究人員成功檢測到數世紀以來一直隱藏的刺青。在努比亞，嬰兒和兒童不僅獲得了多個刺青，這使研究人員感到震驚，並且這一實踐早於基督教的傳入，並在其後依然存續。事實上，基督教並未抹去這一文化傳統，而是促進了其「劇烈擴張」，根據《古代起源》的報導。這一研究被譽為「革命性」，因為其創新方法將影響其他人類遺骸的研究，開啟了研究死者及其所傳達信息的新方式。

研究中檢視了來自現今蘇丹和埃及南部三個考古遺址的 1,048 具人類遺骸。《考古學雜誌》指出，先進的多光譜影像技術讓研究人員能夠在不同波長下捕捉圖像，深入檢視遺骸。令他們驚訝的是，27 名努比亞人無論性別和年齡皆有刺青，這顛覆了以往幾乎被視為虛假的記錄。甚至年幼的孩子也被刺青，這在歷史上是非常罕見的。不過，除了揭示努比亞刺青的普遍性外，最初只有女性會刺青，而基督教的傳入改變了這一點。

刺青最初是在女性的手和前臂上隱藏進行的實踐。《古代起源》表示，女性使用單點工具在皮膚上刺出小圓點，這反映了她們進行這一精確點彩藝術所花費的時間，所用的符號靈感來自於自然。然而，隨著基督教在 7 世紀的傳入，這一實踐得到了擴展。刺青不再隱藏，孩子們的臉上也被永久性地標記。她們用墨水宣示自己的基督教信仰，彷彿是大膽地接受了這一信仰。這究竟是叛逆還是接受呢？《古代起源》指出：「面部刺青可能作為信仰的可見宣示、保護符號，或是洗禮和社區歸屬的標記。」因此，年幼時就進行刺青似乎確保了他們對信仰的歸屬感。

刺青成為他們接受信仰的方式，甚至以大膽的姿態迎接信仰，使得這一技術必須跟上需求，促使這些古代刺青藝術家進行創新。透過多光譜影像技術，對努比亞文化的這一突破性與深刻的新見解得以實現。研究人員將能以更生動的細節打開過去，顯示出基督教的傳入並未剝奪努比亞人的傳統，反而增強了它。

