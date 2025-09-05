nubia Air 發佈 輕薄設計及 IP69K 防護等級

隨著2025年的到來，纖薄手機正成為一大趨勢，而 nubia Air 是 ZTE 最新的產品。這款手機的最大亮點是其纖細的機身，厚度僅為 6.7 毫米，其中最薄的部分中框厚度為 5.9 毫米。

這部手機的重量為 172 克，儘管外觀纖薄，但 nubia Air 具備 IP68/IP69K 等級，能有效防塵和抵抗高壓熱水噴射。

設備配備了一塊 6.78 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為 1,224 × 2,720 像素，並具備 120Hz 的刷新率。其峰值亮度達到 4,500 尼特，並採用 Gorilla Glass 7i 進行保護。前置相機為 2,000 萬像素，嵌入在打孔設計中，而底部則設有螢幕內指紋掃描器。

背面配備了一個 5,000 萬像素的主攝影鏡頭，還有一個 200 萬像素的深度輔助鏡頭和一個 80 萬像素的輔助鏡頭。內部搭載 Unisoc T8300 處理器，並配備 8GB RAM 和 256GB 存儲空間，電池容量為 5,000 毫安時，支持 33W 快速充電。

nubia Air 提供 Titanium Black、Streamer Black 和 Titanium Desert 三種顏色。其將首先在歐洲發佈，價格為 €250 / 約 HK$ 1,950，隨後將在東南亞、拉丁美洲及中東等地區進一步推廣。

