nubia Flip3 正式發佈，搭載 MediaTek Dimensity 7400X，配備 6.9 吋內屏及 4 吋 AMOLED 外屏

nubia Flip3 已正式在日本發佈，但銷售將於 2026 年 1 月中旬開始。這款翻蓋式可摺疊手機與品牌首款書本式可摺疊手機 nubia Fold 同時亮相。nubia Flip3 採用 MediaTek Dimensity 7400X 晶片，配備 6GB RAM 和 256GB 內部存儲。

該手機擁有一塊 6.9 吋的柔性內屏，解析度為 Full-HD+，刷新率達 120Hz。除此之外，nubia Flip3 還提供一塊 4 吋 AMOLED 外屏。其後置雙鏡頭配置包括一個 5,000 萬像素的主攝像頭和一個 1,200 萬像素的超廣角鏡頭，而前置自拍鏡頭則為 3,200 萬像素。

nubia 在 Flip3 中內置了一塊 4,610mAh 的電池，其他規格包括側邊指紋掃描器、IP54 防水等級、藍牙 6.0 及 NFC。該手機的重量為 187 克，打開時厚度為 7.5mm。

nubia Flip3 預裝 Android 15 系統，並將提供黑色和白色兩種顏色選擇。該公司可能會在 2026 年 1 月正式發售時公佈定價及其他詳情。

