nubia Fold 正式發佈，搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器及 6,560mAh 電池
上星期，我們看到了 nubia Fold 的一些渲染圖，這是該品牌首款書本式可摺疊手機，還有 nubia Flip3 翻蓋手機。日本電信公司 Y!mobile 現在已在其網站上列出了 nubia Fold，並提供了其主要規格和定價。
nubia Fold 擁有一塊 8 吋主顯示屏，分辨率為 2,480 x 2,200 像素，還有一塊 6.5 吋的外顯示屏，分辨率為 2,748 x 1,172 像素。這兩個面板均支持 120Hz 的刷新率，主面板亦支援某些應用的分屏模式。
規格
數據
尺寸（展開狀態）
144 x 160 x 5.4 mm
折疊厚度
11.1 mm
重量
249 克
處理器
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM
12 GB
存儲
265 GB
操作系統
Android 15
防塵防水等級
IP54
後置主攝像頭
1,000 萬像素
後置超廣角鏡頭
1,000 萬像素
後置微距鏡頭
500 萬像素
自拍鏡頭
兩個 2000 萬像素
電池容量
6,560 mAh
充電功率
55W
nubia Fold 的顏色為單一黑色，售價為 JPY 178,560，約合 $1,145 / 約 HK$ 8,916。該設備將於 12 月 4 日在日本上市，並預計在 2026 年進一步進入更多市場。
