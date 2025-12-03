Nubia Fold 發佈，8 Elite、8吋大屏，日本首發

文章來源：Qooah.com

消息源科技媒體 GSMArena 發文稱，nubia 推出了第一部書本式摺疊屏手機 Nubia Fold。Nubia Fold 12月4日將會在日本售賣，配色僅有黑色，售價為 178560 日元，預計2026年會在更多國家和地區銷售。

關於外觀，Nubia Fold 手機展開的狀態下厚度僅有5.4mm，手機摺疊後厚度也只有 11.1mm，整機重量僅有 249 g。Nubia Fold 的內屏有 8吋，解像度為 2480 x 2200，外屏為 6.5吋，解像度為 2748 x 1172；內外屏都支援 120Hz 高刷，對於多任務處理的場景內屏還優化了分屏模式。

關於規格，Nubia Fold 搭載了高通 Snapdragon 8 Elite 處理器，採用了 12GB+256GB 版本，配備了 6560mAh 的大容量電池，並支援 55W 快充，以及 IP54 級防塵防水，手機還預裝了 Android 15 操作系統。

關於影像，Nubia Fold 後置為三鏡，主鏡為 5000萬像素，超廣角鏡頭為 5000 萬像素，微距鏡頭為 500萬像素，內外屏均搭載了 2000萬像素的前置鏡頭。