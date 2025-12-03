精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Nubia Fold 發佈，8 Elite、8吋大屏，日本首發
文章來源：Qooah.com
消息源科技媒體 GSMArena 發文稱，nubia 推出了第一部書本式摺疊屏手機 Nubia Fold。Nubia Fold 12月4日將會在日本售賣，配色僅有黑色，售價為 178560 日元，預計2026年會在更多國家和地區銷售。
關於外觀，Nubia Fold 手機展開的狀態下厚度僅有5.4mm，手機摺疊後厚度也只有 11.1mm，整機重量僅有 249 g。Nubia Fold 的內屏有 8吋，解像度為 2480 x 2200，外屏為 6.5吋，解像度為 2748 x 1172；內外屏都支援 120Hz 高刷，對於多任務處理的場景內屏還優化了分屏模式。
關於規格，Nubia Fold 搭載了高通 Snapdragon 8 Elite 處理器，採用了 12GB+256GB 版本，配備了 6560mAh 的大容量電池，並支援 55W 快充，以及 IP54 級防塵防水，手機還預裝了 Android 15 操作系統。
關於影像，Nubia Fold 後置為三鏡，主鏡為 5000萬像素，超廣角鏡頭為 5000 萬像素，微距鏡頭為 500萬像素，內外屏均搭載了 2000萬像素的前置鏡頭。
三星推首款三摺機Galaxy Z TriFold 售價約1.9萬
南韓三星正式推出首款三摺屏智能手機Galaxy Z TriFold，定價約359萬韓圜(約1.9萬港元)。Galaxy Z TriFold有3塊面板，採用G型摺合內外屏設計，展開後屏幕尺寸達10吋，較最新款的Galaxy Z Fold 7大近25%，機身開展後厚度為3.9毫米、摺合時為12.9毫米，機重309克，配備三星旗艦機型中最大電池，支持超快充電，30分鐘可充電至50%。新機在南韓生產，將於12月12日率先在當地上市，並於年內在中國、新加坡和阿聯酋等推出，預計最早明年首季在美國上市。《路透》引述分析師指，三星首款三摺疊手機更可能是展示新技術，而非推動銷量，因多摺疊形態仍處早期階段，大批量生產挑戰較大。Counterpoint Research預計，今年摺疊屏手機佔全球市場不足2%，到2027年仍低於3%，三星上季摺疊屏手機市場的出貨份額躍升至64%，前一季僅為9%，反映出市場規模仍小，份額會隨新品發布而大幅變動。Counterpoint指，預計蘋果即將加入，料摺疊屏手機市場今年將增長14%，2026和2027年年增速將達30%左右。 (ST)#三星 #三摺屏手機 #Galaxyinfocast ・ 1 天前
Galaxy Z TriFold 發佈，三摺疊機型，10吋內屏，5600mAh 電池
文章來源：Qooah.com Samsung 推出首款三摺疊機型——Galaxy Z TriFold。據 Samsung 官方介紹，三摺疊形態「早該問世」，該裝置「通過最先進的可摺疊技術，充分體現了工程上的精湛造詣，專為多摺設計的獨特需求而優化」。 外觀方面，Galaxy Z TriFold 十分輕薄，甚至與 Galaxy Z Fold 7 基本一致。Galaxy Z TriFold 採用的是左右內摺疊的方式，可以很好的保護主屏幕。 Galaxy Z TriFold 在展開狀態時最薄處僅為 3.9mm，屏幕中央的厚度為 4.2mm。整機重量僅 309g。為了更加流暢的摺疊，Galaxy Z TriFold 搭載了兩種不同尺寸的鉸鏈，且具備 IP48 防護等級。 規格方面，Galaxy Z TriFold 外屏為一塊 6.5 吋外屏，峰值亮度高達 2600nits。內屏為一塊 10吋 QXGA 解像度的 Dynamic AMOLED 主屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達 1600nit。 10吋內屏可以並排打開三個不同的應用界面，在多窗口模式下還可以調節大小，大幅度提升工作效率。Qooah.com ・ 1 天前
Redmi Note 15 Pro+ 配備 6.83 吋 OLED 屏幕及 Snapdragon 7s Gen 4，全球發佈在即
Redmi 的 Note 系列即將在國際市場上迎來升級。該系列的 Redmi Note 15 家族於八月在中國 […]TechRitual ・ 1 天前
三星發布首款三折疊手機 搶在折疊屏iPhone登場前數月亮相
5英吋豎屏手機。借助三星為該特定硬體類型優化的DeX軟件，用戶還可直接在大尺寸內屏上運行類似桌面電腦的界面。（其他三星手機必須連接外接顯示器才能激活DeX模式。）在DeX模式下，TriFold最多可運行四個獨立的工作區，每個工作區可同時運行五個應用程式。為消除用戶對手機可能損壞的擔憂，三星表示已對手機的鉸鏈、鋁合金邊框和顯示屏技術進行優化，以提高其長期耐用性。此外，如果用戶最終需要維修屏幕，三星還將提供一次性50%的維修費用折扣。TriFold最薄處僅為3.15 英吋）。內置一塊5600毫安時的電池，這是三星迄今為止在折疊屏手機中使用的最大容量電池。在TriFold屏幕完全展開的情況下，該電池可支持長達17小時的連續視頻播放。不過，在三星向彭博提供的規格參數中，並未提及電池在常規使用場景下的續航時間。原文標題Samsung Debuts Its First Trifold Months Ahead of Folding iPhone\--聯合報導 Vlad Savov.Bloomberg ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 7 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 16 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 6 小時前
康樂園三屍凶宅1,028萬沽 同屋苑街坊承接 原業主賬賺140萬
大埔老牌豪宅康樂園一伙三屍凶宅洋房，上月開價1,180萬於拍賣場推出，惟兩度流拍，業主再劈價至980萬元，原定於今日（12月3日）拍賣，但於開拍前以1,028萬元成功售出，較銀行估價折讓近五成，呎價約6,441元，至於新買家同樣為康樂園業主。28Hse.com ・ 11 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前