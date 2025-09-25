NVIDA狠砸50億美元扶植英特爾 是另有陰謀？

什麼？AI晶片霸主NVIDIA，竟然要給老對手英特爾「輸血」50億美元？這場看似突然的世紀大投資，背後到底藏著什麼驚天陰謀？是黃仁勳想扶植一個「弱者」來打擊另一個「強者」？還是英特爾這個昔日晶片巨頭，真的已經成了「明日黃花」？這場半導體產業的「三國鼎立」正在悄悄洗牌，當NVIDIA的觸手從顯示卡延伸到整個運算生態系，它真的能稱霸整個科技界嗎？讓我們一起揭開這場科技豪門恩怨的神秘面紗，看看這盤棋到底誰才是真正的玩家！

