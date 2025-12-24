NVIDIA 主管稱讚 Tesla FSD v14 通過「物理圖靈測試」

NVIDIA 的機器人技術總監 Jim Fan 對 Tesla 的全自動駕駛 (FSD) v14 給予了高度評價，稱其為首個通過他所謂的「物理圖靈測試」的人工智慧。Fan 在測試 FSD v14 後表示，起初使用 FSD 的體驗令他感到神奇，但隨著時間推移，這種新奇感逐漸變為習慣。就像今日的智能手機一樣，現在想要放棄 FSD 對他來說將是一種「主動傷害」。在 Fan 的親身體驗中，作為一名專注於具身 AI 的領先研究者，他目前正在 NVIDIA 解決物理 AI 的問題，並主導公司的 Project GR00T 計劃。

他承認自己在擁有 Tesla 上來得較晚，但卻是最早體驗 FSD v14 的人之一。Fan 在 X 平台上發文提到：「我擁有 Tesla 比較晚，但卻是最早試用 FSD v14 的人。這或許是我第一次體驗到通過物理圖靈測試的人工智慧：在一天的工作結束後，只需按一下按鈕，躺下來，就無法分辨是神經網絡還是人類在駕駛我回家。」他補充道：「即使我清楚機器人學習的運作原理，但看到方向盤自動轉動依然讓我感到神奇。起初這感覺不真實，接著變得習以為常。然後，就像智能手機一樣，拿走它會讓人感到痛苦。

這就是人類如何被重新連接到類神的科技。」物理圖靈測試是由 Alan Turing 在 1950 年提出的，旨在判斷機器是否能展示出可與人類行為相媲美的能力。原始的圖靈測試專注於文字交流，為自然語言處理和機器學習設立了高標準。如今的各種大型語言模型已經通過了這一測試。然而，能以類似人類的方式進行對話，與解決現實世界的問題或進行實體互動完全是兩回事。因此，Fan 引入了物理圖靈測試，挑戰 AI 系統通過實際行動來展示智能。

根據 Fan 的評論，Tesla 在 FSD v14 中展現了這些智能的物理行動。Elon Musk 也贊同 NVIDIA 的高管，並在 X 上發文表示，使用 FSD v14 時「可以感受到意識的成熟」。他還稱讚 Tesla 的 AI，稱其為當今最佳的「現實世界 AI」。隨著 Tesla 在自動駕駛技術領域的持續創新，不僅促進了駕駛體驗的變革，也為未來的智能交通系統鋪平了道路。這些進步不僅提升了用戶的便利性，還有助於推動更安全及可持續的出行方式，展現了 Tesla 在市場中的強大潛力。

