NVIDIA 入股 Intel 後，自家圖像產品 Arc 要消失了？官方表示：不會

前天 NVIDIA 宣布斥資 50 億美元購入 Intel 普通股，單從外界反應就知相當震撼，而且有指 NVIDIA 的 GPU版圖會擴展至整合式顯示（Integrated Graphics）領域，引發外間猜測 Intel 自家的「Arc」品牌圖像產品會否從此淡出。不過 Intel 就指 Arc 品牌仍會保留，圖像業務不會消失。

PC World 的報導指出，雖然 NVIDIA 會提供 GPU chiplets 予 Intel，令其自家的 x86 CPU 核心整合，但 Intel 並不會因此而將自家開發的整合式顯示核心 Arc 收攤，Intel 會「仍會持續推出自家 GPU 產品」，而NVIDIA 的合作是與 Intel 現時規劃有互補之處。雖說 Intel 不會立刻將 Arc 品牌收攤，但與 NVIDIA 的合作，可令日後新處理器的整合式顯示效能大提升，加上 Intel 也要考慮出於成本控制方面，是否值得花錢再投資在自家的整合式顯示核心與技術上，或許 Arc 品牌未必會即時消失，但長遠而言仍是有很高機會逐步淡出。

