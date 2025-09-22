NVIDIA 向 OpenAI 狂投千億美元，助其打造 10 吉瓦 AI 數據中心

不久前剛剛花 50 億美元入股 Intel 的 NVIDIA 再次大手一揮，向 OpenAI 投資了 1,000 億美元，未來將助其打造 10 吉瓦 AI 數據中心。這一戰略合作規模龐大，OpenAI 最終預計將需要數百萬顆 NVIDIA GPU 用於其下一代模型。根據官方的說法，第一階段計畫預計於 2026 年下半年完成，屆時新建數據中心的能耗將達到 1 吉瓦。新系統會基於 NVIDIA 的新平台 Vera Rubin，其能力據稱「遠勝」現有的 Blackwell。而隨著 GPU 部署量的增加，NVIDIA 會逐漸將投資劃撥給 OpenAI。

廣告 廣告

「NVIDIA 和 OpenAI 過去十年來一直彼此推動，從第一台 DGX 超級電腦到 ChatGPT 的重大突破。」NVIDIA CEO 黃仁勳在發布會上這麼說道，「算力基礎設施將成為未來經濟的基石，我們將利用 NVIDIA 所構建的系統在 AI 領域開創新局，並為各行各業提供助力。」

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk