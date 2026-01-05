NVIDIA 在 CES 2026 發佈新一代 AI 技術 以提升自動駕駛能力

在 2026 年的 CES 展會上，NVIDIA 發佈了其開放式人工智能生態系統的重大擴展，推出了新的模型、數據集和開發工具，以加速各行各業的實際應用人工智能。該公司將此次發佈視為推動人工智能超越數位任務，進入能夠感知、推理和在物理環境中行動的系統。這次公告涵蓋了自主智能、物理人工智能、機器人技術、自動駕駛汽車和生物醫學研究等領域。

NVIDIA 表示，這一系列的發佈為開發者提供了當前最全面的開放式人工智能工具包之一。在自動駕駛汽車方面，NVIDIA 推出了 Alpamayo，這是一個新系列的開放模型、模擬工具和數據集，專為基於推理的駕駛系統而設計。此系列包括 Alpamayo 1，一個開放的視覺語言動作模型，使汽車能夠理解其周圍環境並解釋其行動。

此外，NVIDIA 還推出了 AlpaSim，這是一個開源模擬框架，支持在多種環境和邊緣案例中進行閉環訓練和評估。為了支持開發，該公司發布了 Physical AI Open Datasets，包含超過 1,700 小時的駕駛數據，這些數據是在各種地理和條件下收集的。

NVIDIA 擴展的產品組合中還包括來自多個產品系列的開放模型，這些模型包括用於自主智能的 Nemotron、用於物理人工智能的 Cosmos、用於自動駕駛汽車開發的 Alpamayo、用於機器人的 Isaac GR00T，以及用於醫療和生命科學的 Clara。與這些模型一起，NVIDIA 還發布了涵蓋多個領域的大規模開放數據集，這些資源包括 10 萬億語言訓練標記、500,000 條機器人運動軌跡、455,000 個蛋白質結構和 100 TB 的車輛傳感器數據。

這些數據的規模和多樣性旨在加速語言系統、機器人技術、科學研究和自動駕駛的創新。一系列公司已經採用了 NVIDIA 的開放模型技術，這些公司包括 Bosch、Salesforce、ServiceNow、Palantir、Uber、Hitachi、CrowdStrike、Cohesity、Fortinet 等多家機器人開發商。

此次發佈的一個核心主題是物理人工智能，系統必須在複雜的現實環境中運作。NVIDIA 推出了新的 Cosmos 開放世界基礎模型，旨在支持感知、推理和世界生成。Cosmos Reason 2 作為一個推理視覺語言模型，改善了機器人和人工智能代理如何解釋和與物理空間互動。NVIDIA 還發布了 Cosmos Predict 2.5 和 Cosmos Transfer 2.5，這些模型能生成大量合成視頻數據，涵蓋多種條件和環境。

該公司將這些模型與具體體現的工具相結合，Isaac GR00T N1.6 專注於人形機器人，支持基於推理的全身控制。NVIDIA 還在其 Metropolis 平台內發布了藍圖，幫助開發者建立視頻搜索和摘要系統，以進行大規模視頻分析。

在醫療和生物醫學領域，NVIDIA 也擴展了其 Clara 平台，推出了新的人工智能模型，以支持生物醫學研究和藥物發現。這些工具支持蛋白質設計、藥物合成計劃、安全測試和 RNA 結構預測。此次發佈還附帶了一個包含 455,000 個合成蛋白質結構的新數據集。開發者可以通過 GitHub、Hugging Face 和 build.nvidia.com 訪問 NVIDIA 的開放模型和數據集。許多模型亦可作為 NVIDIA NIM 微服務在雲端、邊緣和本地系統中部署。

