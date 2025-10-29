Nvidia 將投資 10 億美元於 Nokia

Nvidia 宣佈將以每股 $6.01 的認購價格，對 Nokia 投資 10 億美元的股權。根據兩家公司所述，這項投資需滿足一些慣常的成交條件，Nokia 將向 Nvidia 發行 166,389,351 股新股，使其在這家芬蘭公司的持股比例達到 2.90%。Nokia 表示，將利用此次發行的收益來加速其戰略計劃，以「推進 AI 超週期的可信連接及其他一般企業用途」。此外，Nokia 還計劃加快其 5G 和 6G RAN 軟件的開發，以便在 NVIDIA 的架構上運行，並將進一步投資於數據中心相符的網絡解決方案，以提升在 AI 和雲端市場的存在。

除了這項股權投資，Nokia 與 NVIDIA 亦同意在 AI 網絡解決方案上展開合作，並探索將 Nokia 的數據中心交換和光學技術納入 Nvidia 未來 AI 基礎設施架構的機會。關於 RAN 技術，Nvidia 表示，T-Mobile U.S. 將與 Nvidia 和 Nokia 合作，「推動和測試 AI-RAN 技術，作為 6G 創新與開發過程的一部分，進一步鞏固其在推動無線創新方面的全球領導地位。」試驗預計將於明年開始，重點將放在性能和效率提升的現場驗證，為客戶提供更好的服務。

廣告 廣告

Nokia 總裁兼首席執行官 Justin Hotard 表示：「電信的下一個飛躍不僅僅是從 5G 到 6G，而是對網絡的根本重新設計，以提供 AI 驅動的連接，能夠處理從數據中心到邊緣的智能。我們與 Nvidia 的夥伴關係，以及他們對 Nokia 的投資，將加速 AI-RAN 的創新，讓每個人都能擁有 AI 數據中心。」Hotard 進一步補充：「我們很自豪能與 NVIDIA、Dell Technologies 和 T-Mobile U.S. 一起推動這一行業轉型，我們在 T-Mobile 網絡中的首個 AI-RAN 部署將確保美國在 AI 所需的先進連接方面保持領先。」

對於與 Nokia 和 T-Mobile 的合作，Nvidia 創始人兼首席執行官 Jensen Huang 表示：「電信是關鍵的國家基礎設施——我們經濟和安全的數字神經系統。基於 Nvidia CUDA 和 AI，AI-RAN 將徹底改變電信行業，成為一個代際平台的轉變，使美國重新獲得在這一重要基礎設施技術上的全球領導地位。」

推薦閱讀