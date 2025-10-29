NVIDIA 投資 10 億美元入股 Nokia 2.9%：攜手 AI-RAN，推進 5G／6G 與資料中心網絡

SUQIAN, CHINA - OCTOBER 28, 2025 - An illustration photo shows NVIDIA logo in a smartphone with NOKIA logo in the background in Suqian, Jiangsu Province, China on October 28, 2025 . (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

Nokia 宣布獲 NVIDIA 以 10 億美元參與定向增發，發行 1.66389 億股、每股 6.01 美元，完成後 NVIDIA 將持有約 2.9% 股權，所得資金用於推進 AI 超級循環下的可信連接與一般企業用途。

兩家公司同時建立戰略合作：一方面把 Nokia 的 5G／6G 軟體在 NVIDIA 平台加速運行，發展 AI-RAN；另一方面探索把 Nokia 的資料中心交換與光學產品納入 NVIDIA 未來 AI 基礎設施，形成從無線接取、資料中心到 AI 工作負載的一體化方案。消息公布後 Nokia 股價飆升至多年高位，反映市場對 AI 與通訊融合前景的看好。

AI‑RAN（Artificial Intelligence for Radio Access Network）是一種把 AI 引入無線接取網路的架構，讓基地台與邊緣雲同時運行通訊與 AI 工作負載，透過軟體定義與加速器提升容量、時延與能效，並開啟邊緣推理等新服務。

