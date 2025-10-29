屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
NVIDIA 正式發佈 Vera Rubin 超級晶片：兼顧 AI 與科研，2026 年內量產
先推出 Vera Rubin NVL144 平台，更強的 NVL576 平台 2027 年到來。
最初於今年 3 月 GTC 活動中公開的 NVIDIA 下一代超級晶片 Vera Rubin 終於正式發佈！它配備了全新的 Vera CPU 和 Rubin GPU，以架構來說是 NVIDIA 迄今為止最複雜的計算平台，定位是兼顧 AI 與科研應用。Vera Rubin 分為 NVL144 和 NVL576 兩個版本，前者配有 88 核心 Vera CPU，最高支援 176 執行緒，NVLINK-C2C 互連頻寬可達到 1.8TB/s。
其 Rubin GPU 由 2 顆 Reticle 尺寸的核心組成，擁有 50 PFLOPS FP4 精度算力，並且採用了 288GB HBM4 顯示記憶體。具體到效能上，NVL144 平台可實現 3.6 Exaflops 的 FP4 推理算力和 1.2 Exaflops 的 FP8 訓練算力，對比 GB300 NVL72 提升了大約 3.3 倍。HBM4 的總顯示記憶體頻寬最高能達到 13TB/s，加上 75TB 快速記憶體，隔代升幅達 60%。除此之外，NVL144 的 NVLINK 和 CX9 額定通訊速度也翻了一番，分別來到最高 260TB/s 和 28.8TB/s。
根據 NVIDIA 的計畫，NVIDIA 將在 2026 年 Q3 或 Q4 開始量產，而更高階的 NVL576 則瞄準了 2027 下半年。它的 CPU 部分會和 NVL144 保持一致，但 GPU 升級到 4 顆 Reticle 尺寸核心，並搭載 1TB HBM4e 顯示記憶體。其 FP4 推理效能將達到 15 Exaflops，FP8 訓練效能達 5 Exaflops。
相比 9 年前 NVIDIA 老大黃仁勳親手交付給 OpenAI 的首款超級電腦 DGX-1，Vera Rubin 的效能提高了足足 100 倍。在發佈新品後黃仁勳更是豪言，到 2026 年末 NVIDIA 僅靠 Vera Rubin 和原有的 Blackwell 產品便能衝擊 5,000 億美元營收，而且這還是在未將中國市場考慮在內的前提下。
