NVIDIA 發佈全新最小型 AI 電腦 DGX Spark，售價為 $3,999

NVIDIA 的長期待機的 AI 開發者專用迷你電腦終於準備好進入市場。經過數月的預購，該公司將於 10 月 15 日（星期三）開始通過 NVIDIA.com 和選定零售商銷售 DGX Spark。此產品雖然外觀像一台緊湊型桌面電腦，但 DGX Spark 重 2.6 磅，並不適合普通消費者使用。它是一個 AI 強者，旨在幫助開發者、研究科學家和學生在本地運行先進模型。

NVIDIA 將其描述為「世界上最小的 AI 超級計算機」，並承諾在一個適合桌面的形狀中提供數據中心級別的性能。DGX Spark 的核心是 NVIDIA 的新款 GB10 Grace Blackwell 超級晶片。這款處理器結合了一個 20 核的基於 Arm 的 Grace CPU 和一個 Blackwell GPU，該 GPU 擁有與 RTX 5070 顯示卡相同的 CUDA 核心。NVIDIA 對這一配置進行了優化，從而使得用戶能夠在不依賴遠端雲端存取的情況下，微調和運行大型模型。

GB10 能夠提供每秒高達 1,000 兆次運算的 AI 計算能力，這得益於第五代 Tensor Cores 和 FP4 支援。這個系統還具備 NVLink-C2C 互連技術，提供五倍於 PCIe Gen 5 的帶寬，這使得 CPU 和 GPU 之間能夠無縫移動數據，特別適合需要大量內存的工作負載，如模型推理、機器人模擬和生成式 AI 任務。

NVIDIA 為 DGX Spark 配備了 128GB 的 LPDDR5x 記憶體，這些記憶體在 CPU 和 GPU 之間共享，並擁有 4TB 的 NVMe 存儲空間。連接選項包括四個 USB-C 端口、Wi-Fi 7 以及 HDMI 接口。該設備運行 NVIDIA 的 DGX OS，這是一個預裝了 AI 軟件和開發工具的自定義版本 Ubuntu Linux。這使得 DGX Spark 不僅適合攜帶，還能提供強大的計算能力來運行現代 AI 推理模型。

NVIDIA 特別強調該設備與自身基礎模型的兼容性，包括用於世界建模的 Cosmos Reason 和用於機器人的 GR00T N1。開發者可以利用該系統進行這些模型的訓練、微調和部署，而無需承受雲計算的延遲或成本。該設備僅重 2.6 磅，可以使用任何牆面插座的標準電源運行。NVIDIA 設想這款設備作為本地工作站，並能輕鬆連接 DGX Cloud 或其他加速基礎設施以擴展工作負載。

不過，這份強大性能的代價不菲。NVIDIA 將 DGX Spark 的價格定在 $3,999 / 約 HK$ 31,199，但不包括當地稅費或關稅。該產品將直接從 NVIDIA 和選定的第三方合作夥伴處購買。除了 DGX Spark 外，NVIDIA 還在準備 DGX Station，這是一個全尺寸的桌面塔，搭載更強大的 GB300 Grace Blackwell Ultra 晶片。儘管價格尚未公佈，該公司計畫與華碩 (Asus)、Boxx、Dell、HP 和 Supermicro 等公司合作，在今年晚些時候發佈。

DGX Spark 和 DGX Station 的推出標誌著 NVIDIA 正在推動 AI 計算技術，使其對個別研究者和小型實驗室更具可及性。儘管 Spark 可能不適合休閒使用者，但它顯示了該公司將超級計算機級別的 AI 能力帶入桌面的願景。

