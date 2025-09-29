NVIDIA 發佈全新腦與身體架構以訓練下一代人形機器人

NVIDIA 最近發佈了一系列更新，這些更新可能會顯著加速人形機器人和物理人工智能的發展。該公司推出了開源的 Newton Physics Engine、最新的 Isaac GR00T N1.6 機器人基礎模型，以及擴展的人工智能基礎設施，所有這些都整合在其 Isaac Lab 平台中。這些技術為研究人員和開發人員提供了一個統一的、開放的、加速的機器人技術堆棧，旨在加快迭代速度、標準化測試、統一訓練並實現機器人從模擬到現實世界的技能轉移，從而更安全地進行操作。

NVIDIA 的副總裁 Rev Lebaredian 指出，人形機器人是物理人工智能的下一個邊界，它們需要在不可預知的世界中具備推理、適應和安全行動的能力。這些最新的更新使開發人員擁有三個計算平台，將機器人從研究推向日常生活，Isaac GR00T 作為機器人的大腦，Newton 模擬其身體，NVIDIA Omniverse 則作為其訓練場。這些更新強調了 NVIDIA 希望定義通用機器人（特別是人形機器人）構建標準平台的雄心，因為這類機器人在運行於人類環境中需要精確的物理運算和複雜的推理能力。

廣告 廣告

Newton Physics Engine 的測試版釋出是開源的，並由 Linux 基金會管理，具有 GPU 加速功能。該引擎建立在 NVIDIA Warp 和 OpenUSD 框架上，並與 Google DeepMind 和 Disney Research 共同開發，旨在滿足人形模擬的嚴苛需求。Newton 擁有靈活的解算器，可以幫助開發人員模擬從在雪地和碎石上行走到操作易碎物品（如杯子和水果）等複雜的真實世界任務。這些能力對於確保機器人在模擬中學到的知識能夠可靠地應用於現實世界環境至關重要。早期採用者包括 ETH 蘇黎世的機器人系統實驗室、慕尼黑工業大學、北京大學、機器人公司 Lightwheel 以及模擬引擎公司 Style3D。

除了 Newton，NVIDIA 還推出了 Isaac GR00T N1.6，這是一個開放的機器人基礎模型，整合了 NVIDIA Cosmos Reason，這是一個專為物理人工智能設計的推理視覺語言模型。作為機器人的「深度思考大腦」，Cosmos Reason 幫助人形機器人理解模糊指令、運用先前知識並在新任務上進行概括。Cosmos Reason 已經被下載超過 100 萬次，並在 Hugging Face 的物理推理排行榜上名列前茅。該模型可作為 NVIDIA NIM 微服務進行模型部署，Isaac GR00T N1.6 也擴展了機器人同時移動和操作物體的能力，應對開啟重門等更具挑戰性的任務。開發人員可以利用 Hugging Face 上的 NVIDIA Physical AI Dataset 對 GR00T 模型進行微調，該數據集已被下載 480 萬次，現在包括成千上萬的合成和真實世界軌跡。包括 AeiROBOT、Franka Robotics、LG Electronics、Lightwheel、Neura Robotics 和 Techman Robot 等領先的機器人公司正在評估 GR00T 模型以進行人形機器人的開發。

NVIDIA 還宣布了 Cosmos World Foundation Models，用於生成合成數據，Isaac Lab 2.3 中的新抓取工作流程經過波士頓動力公司 Atlas 的測試，並推出了 Isaac Lab – Arena，這是一個可擴展的機器人技能評估的開放框架。為了支持這一切，該公司還介紹了 AI 基礎設施，如 GB200 NVL72 系統、RTX PRO 伺服器和 Jetson Thor 模塊，實現即時的機器人智能。綜合這些更新，使得 NVIDIA 成為物理學、推理和人工智能基礎設施交匯的中心，將人形機器人推向日常現實的邊緣。

推薦閱讀