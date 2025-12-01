大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
NVIDIA 重資注入「晶片之母」，將 CUDA 與 AI 能力注入 EDA 全流程
文章來源：Qooah.com
NVIDIA 再次進行投資，以每股414.79美元的價格向新思科技 (Synopsys) 注資20億美元。這已是 NVIDIA 持續佈局的第十餘家重要合作公司。消息公佈後，新思科技盤前股價應聲大漲8%，而 NVIDIA 股價則小幅下跌約1.7%。
根據雙方協議，此次合作將深度融合 NVIDIA 的 CUDA 加速計算生態與新思科技領先的工程解決方案，目的是助力研發團隊以更高精度、更快速度和更低成本完成智能產品的設計、仿真與驗證。具體合作方向包括利用 CUDA 加速新思科技在晶片設計、物理驗證等方面的應用，借助 NVIDIA 全棧 AI 技術實現 EDA 與電子仿真等流程的自主化，並拓展雲端訪問能力。
NVIDIA 創始人兼 CEO 黃仁勳表示，CUDA GPU 加速計算正推動從原子級到系統級的全面設計變革，能夠在計算機中構建出完整功能的數碼孿生模型。他認為，與新思科技的合作將匯聚雙方在加速計算與人工智能領域的優勢，重新定義工程與設計的未來邊界，助力工程師打造出足以改變世界的創新產品。
新思科技最為業界所熟知的是其 EDA（電子設計自動化）軟件，該工具被譽為「晶片之母」，是半導體從設計到製造全流程不可或缺的核心軟件。值得注意的是，今年5月，新思科技曾在美國政策影響下暫停向部分國內企業提供 EDA 工具。
