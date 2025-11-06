焦點

針尖上的龍虎鳳　專訪紋身師 Marcus Yuen

NVIDIA 黃仁勳閉門談話疑洩漏：中國將在與美國的 AI 競賽中獲勝

「所以你們想制裁就繼續吧，但要搞清楚，這是你們自己在把勝利拱手相讓。」

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
NVIDIA 黃仁勳閉門談話疑洩漏：中國將在與美國的 AI 競賽中獲勝

盡管中美在近期的元首會晤後決定暫時休戰，但施加在美國高階 AI 晶片上的出口限制並無鬆動的跡象。對此 NVIDIA 老大黃仁勳的反應似乎非常沮喪，根據金融時報的爆料，他在一次閉門談話中直言不諱地表示長此以往美國將在與中國的 AI 競賽中落敗。

「如果你們問我未來 5 到 10 年生成式 AI 的競賽誰會獲得勝利，中國會贏，答案就是這麼簡單。」黃仁勳這番直白的表態據稱發生於 11 月 5 日晚，當時他在台北君悅酒店的頂級包廂與來自台積電、鴻海、廣達、緯創以及兩家美國創投公司的嘉賓進行私人會面。這次談話本應完全保密，但當晚就有三位與會者將內容洩露給了金融時報。當報導刊登後，彭博、路透等媒體也透過自己的線人「逐句求證」了爆料。

華為昇騰路線圖
華為昇騰路線圖

在談及中國更有機會取勝的原因時，黃仁勳給出的回答是規模與決心。「他們有 100 萬人 7 天 24 小時不停地花時間在 AI 上，100 萬，不是 10 萬。你們知道整個矽谷全職做基礎模型的有多少人？樂觀情況下也就 2 萬人。」黃如此說道，「而且他們不會放棄，你越制裁他們，他們越有動力。你根本無法阻止他們，越想阻攔，他們就越有決心。」

期間黃仁勳還舉了華為的例子：「不要低估華為，他們的昇騰 910C 在大多數負載下，效能已經可以達到只比我們的 H100 弱 8% 到 12% 的水準。而且他們每個月可以生產 20 萬顆！每個月！20 萬顆！與此同時我們還在為外資審查吵得不可開交。」

特朗普表態不允許 NVIDIA 出售 Blackwell 晶片
特朗普表態不允許 NVIDIA 出售 Blackwell 晶片

話到激動時，黃更將矛頭直指美國政府。「這些出口管制？是我們幹過最愚蠢的事，你這是給了中國 50 年來最好的全國動員理由，就好像加強版的 Sputnik 時刻一樣（蘇聯的 Sputnik 1 衛星引發美國震撼並掀起了太空競賽）。」黃仁勳說道，「美國政府以為他們在阻止中國，其實並不是，他們恰恰讓中國加快了速度。到 2027 年中國將擁有比全世界其他國家總和還要多的 AI 算力，記住我的話。」

「所以你們想制裁就繼續吧，但要搞清楚，這是你們自己在把勝利拱手相讓。」他最後的言語透出滿滿的無奈。就在幾天前，特朗普在接受採訪時強調美國不會讓任何國家得到最先進的 AI 晶片，這意味著至少在可預見的未來 NVIDIA 無法將 Blackwell 產品銷往中國。而在金融時報刊文後，黃仁勳取消了原定於 11 月 6 日的媒體採訪。後續 NVIDIA 發佈了老黃的聲明，用詞明顯想要挽回「失言」的影響。

「正如我長久以來所說，在 AI 領域中國與美國僅有納秒之差。」黃仁勳寫道，「至關重要的是，美國應奮勇爭先，贏得全球開發者的支持，從而獲得勝利。」

