手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
NVIDIA 50 億美元入股 Intel，將開發整合 RTX GPU 的 x86 CPU
NVIDIA 今日宣布斥資 50 億美元購入 Intel 普通股，並在聲明中表示兩家公司將「共同開發多個世代的客製化資料中心與 PC 產品」，以加速橫跨超大規模、企業與消費市場的應用與工作負載。
部分合作將透過 NVIDIA NVLink 無縫連接兩家架構，結合 NVIDIA 的 AI 與加速運算，以及 Intel 的領先 CPU 技術與 x86 生態系。 在資料中心方面，Intel 將打造「NVIDIA 客製化 x86 CPU」，由 NVIDIA 整合進其 AI 基礎設施平台。 在個人電腦方面，Intel 將打造並銷售整合 NVIDIA RTX GPU 小晶片（chiplets）的 x86 SoC。
NVIDIA 將以每股 23.28 美元購入 Intel 普通股，總額 50 億美元；該投資需符合慣常交割條件與監管批准。 NVIDIA 執行長黃仁勳表示，這項「歷史性合作」將緊密結合 NVIDIA 的 AI 與加速運算堆疊與 Intel 的 CPU 及龐大的 x86 生態系，為下一個運算時代奠基。 Intel 執行長陳立武則稱 Intel 的資料中心與客戶端平台、製程技術、製造與先進封裝能力，將與 NVIDIA 的 AI 與加速運算領導地位互補，帶動產業新突破。
NVIDIA and Intel to Develop AI Infrastructure and Personal Computing Products
NVIDIA throws Intel a $5 billion lifeline to build PC and data center CPUs
