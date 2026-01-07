Nvidia CEO 指出 Tesla FSD 與 Alpamayo 系統的主要差異

NVIDIA 首席執行官 Jensen Huang 在 2026 年 CES 展會上對 Tesla 的全自駕系統（FSD）給予了高度評價，稱其為世界級的技術，無論在設計、訓練還是性能上均屬於最前沿的水平。更重要的是，他分享了一些關於 FSD 與 NVIDIA 最近推出的 Alpamayo 系統之間主要差異的見解。Jensen Huang 對 Tesla FSD 的讚揚在 CES 上引發了廣泛關注，因為 NVIDIA 剛剛宣布了 Alpamayo，該系統利用人工智能加速自主駕駛解決方案的開發。

由於其專注於人工智能，許多人開始猜測 Alpamayo 將成為 FSD 的直接競爭對手。Elon Musk 也對此作出回應，他預測「他們會發現達到 99% 是容易的，但解決分佈的長尾則非常困難。」在 Q&A 環節中，有人詢問 Huang FSD 與 Alpamayo 的區別，他的回答相當詳盡：「Tesla 的 FSD 系統完全是世界級的。他們已經在這方面努力了相當長的時間。它不僅在行駛里程上達到了世界級，在設計、數據收集、策劃、合成數據生成及所有模擬技術方面也是如此。」

廣告 廣告

Huang 接著補充道：「當然，最新一代是端到端的全自駕—這意味著它是一個大型模型，從頭到尾進行訓練。因此，Elon 的自駕系統在各方面都是 100% 的最先進。我對這項技術印象深刻。我有在家中駕駛，它運行得非常好。」Huang 還指出，NVIDIA 的 Alpamayo 系統與 Tesla 的開發哲學根本不同。NVIDIA 並不自己開發自駕車，而是為其他公司提供完整的自主技術堆疊。「NVIDIA 不會建造自駕車。我們建造的是完整的技術堆疊，供其他公司使用。

」他解釋說，NVIDIA 提供獨立的系統來進行訓練、模擬和車載計算，並由共享軟件支持。他補充道，客戶可以根據需要採用平台的多或少，並指出 NVIDIA 在行業內的廣泛合作，包括與 Tesla 在訓練系統以及與 Waymo、XPeng 和 Nuro 等公司在車輛計算方面的合作。「因此，我們的系統實際上非常普及，因為我們是一家技術平台提供商。這是主要的區別。毫無疑問，今天路上的十億輛車，在未來十年內，數億輛將擁有強大的自主能力。這可能是未來十年內增長最快的技術產業之一。」

Huang 還強調了 NVIDIA 的開放性，表示公司會開源其模型，並幫助合作夥伴訓練他們自己的系統。「我們不是自駕車公司。我們是在推動自主產業的發展。」在自駕車技術的快速發展中，Tesla 的創新無疑站在了前沿，為行業設立了高標準。隨著市場需求的增加和技術的不斷進步，Tesla 將持續在自主駕駛領域保持領先地位，並對未來的汽車產業產生深遠的影響。

推薦閱讀